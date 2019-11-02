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Laguna Woods, CA
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3129 VIA SERENA NORTH
Last updated November 2 2019 at 3:04 AM

3129 VIA SERENA NORTH

3129 Via Serena North · No Longer Available
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Location

3129 Via Serena North, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3129 VIA SERENA NORTH have any available units?
3129 VIA SERENA NORTH doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 3129 VIA SERENA NORTH have?
Some of 3129 VIA SERENA NORTH's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3129 VIA SERENA NORTH currently offering any rent specials?
3129 VIA SERENA NORTH is not currently offering any rent specials.
Is 3129 VIA SERENA NORTH pet-friendly?
No, 3129 VIA SERENA NORTH is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 3129 VIA SERENA NORTH offer parking?
No, 3129 VIA SERENA NORTH does not offer parking.
Does 3129 VIA SERENA NORTH have units with washers and dryers?
Yes, 3129 VIA SERENA NORTH offers units with in unit laundry.
Does 3129 VIA SERENA NORTH have a pool?
No, 3129 VIA SERENA NORTH does not have a pool.
Does 3129 VIA SERENA NORTH have accessible units?
No, 3129 VIA SERENA NORTH does not have accessible units.
Does 3129 VIA SERENA NORTH have units with dishwashers?
No, 3129 VIA SERENA NORTH does not have units with dishwashers.
Does 3129 VIA SERENA NORTH have units with air conditioning?
Yes, 3129 VIA SERENA NORTH has units with air conditioning.
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