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Laguna Niguel, CA
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31272 W Nine Drive
Last updated July 18 2020 at 6:11 AM

31272 W Nine Drive

31272 West Nine Drive · (949) 378-4005
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Location

31272 West Nine Drive, Laguna Niguel, CA 92677

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3RF · Avail. now

$3,000

3 Bed · 2 Bath · 1316 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 31272 W Nine Drive have any available units?
31272 W Nine Drive has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 31272 W Nine Drive have?
Some of 31272 W Nine Drive's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 31272 W Nine Drive currently offering any rent specials?
31272 W Nine Drive is not currently offering any rent specials.
Is 31272 W Nine Drive pet-friendly?
No, 31272 W Nine Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 31272 W Nine Drive offer parking?
Yes, 31272 W Nine Drive offers parking.
Does 31272 W Nine Drive have units with washers and dryers?
No, 31272 W Nine Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 31272 W Nine Drive have a pool?
No, 31272 W Nine Drive does not have a pool.
Does 31272 W Nine Drive have accessible units?
No, 31272 W Nine Drive does not have accessible units.
Does 31272 W Nine Drive have units with dishwashers?
Yes, 31272 W Nine Drive has units with dishwashers.
Interested in 31272 W Nine Drive?
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