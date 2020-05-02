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25212 Bentwood
Last updated June 11 2020 at 1:42 AM

25212 Bentwood

25212 Bentwood · (888) 236-1943
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Location

25212 Bentwood, Laguna Niguel, CA 92677

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INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,500

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4 Bed · 2 Bath · 1985 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
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patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
basketball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 25212 Bentwood have any available units?
25212 Bentwood has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 25212 Bentwood have?
Some of 25212 Bentwood's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 25212 Bentwood currently offering any rent specials?
25212 Bentwood isn't currently offering any rent specials.
Is 25212 Bentwood pet-friendly?
No, 25212 Bentwood is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 25212 Bentwood offer parking?
Yes, 25212 Bentwood does offer parking.
Does 25212 Bentwood have units with washers and dryers?
No, 25212 Bentwood does not offer units with in unit laundry.
Does 25212 Bentwood have a pool?
Yes, 25212 Bentwood has a pool.
Does 25212 Bentwood have accessible units?
No, 25212 Bentwood does not have accessible units.
Does 25212 Bentwood have units with dishwashers?
Yes, 25212 Bentwood has units with dishwashers.
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