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Laguna Beach, CA
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32033 Point Place
Last updated February 14 2020 at 4:18 PM

32033 Point Place

32033 Point Place · No Longer Available
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Location

32033 Point Place, Laguna Beach, CA 92651
South Laguna Bluffs

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
fire pit
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 32033 Point Place have any available units?
32033 Point Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 32033 Point Place have?
Some of 32033 Point Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 32033 Point Place currently offering any rent specials?
32033 Point Place is not currently offering any rent specials.
Is 32033 Point Place pet-friendly?
No, 32033 Point Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 32033 Point Place offer parking?
No, 32033 Point Place does not offer parking.
Does 32033 Point Place have units with washers and dryers?
Yes, 32033 Point Place offers units with in unit laundry.
Does 32033 Point Place have a pool?
No, 32033 Point Place does not have a pool.
Does 32033 Point Place have accessible units?
No, 32033 Point Place does not have accessible units.
Does 32033 Point Place have units with dishwashers?
Yes, 32033 Point Place has units with dishwashers.
Does 32033 Point Place have units with air conditioning?
Yes, 32033 Point Place has units with air conditioning.
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