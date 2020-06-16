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Irvine, CA
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331 HUNTINGTON
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331 HUNTINGTON

331 Huntington · (949) 753-7888
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Location

331 Huntington, Irvine, CA 92620
Northwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,250

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2 Bed · 2 Bath · 1020 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
SPECIAL LEASE PRICE! LARGE 2 MASTER BEDROOMS, NEWER LAMINATED WOOD LIKE FLOORING THROUGHOUT, AND TILE IN KITCHEN, BATHROOMS. AND WASHER/DRYER AREA. NEWER APPLIANCES IN KITCHEN, MICROWAVE, OVER AND DISHWASHER, WASHER/DRYER INCLUDED. NEWER CABINETS, SINKS, FAUCETS IN KITCHEN AND BATHROOMS. LOCKED STORAGE SPACE OUTSIDE THE UNIT. ONE CAR DETACHED GARAGE. FORCED CENTRAL A/C AND HEATING, CEILING FANS IN MASTER BEDROOMS AND IN EATING AREA. ASSOCIATION POOLS AND SPAS. UNIT IS WALKING DISTANCE TO DESIRED IRVINE SCHOOLS, PARKS, LIBRARY,YOUTH CENTER AND SHOPPING. EASY ACCESS TO THE 5 FREEWAY, YET VERY QUITE INSIDE COMPLEX LOCATION. PETS FRIENDLY WITH ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 331 HUNTINGTON have any available units?
331 HUNTINGTON has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 331 HUNTINGTON have?
Some of 331 HUNTINGTON's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 331 HUNTINGTON currently offering any rent specials?
331 HUNTINGTON isn't currently offering any rent specials.
Is 331 HUNTINGTON pet-friendly?
Yes, 331 HUNTINGTON is pet friendly.
Does 331 HUNTINGTON offer parking?
Yes, 331 HUNTINGTON does offer parking.
Does 331 HUNTINGTON have units with washers and dryers?
Yes, 331 HUNTINGTON offers units with in unit laundry.
Does 331 HUNTINGTON have a pool?
Yes, 331 HUNTINGTON has a pool.
Does 331 HUNTINGTON have accessible units?
No, 331 HUNTINGTON does not have accessible units.
Does 331 HUNTINGTON have units with dishwashers?
Yes, 331 HUNTINGTON has units with dishwashers.
Does 331 HUNTINGTON have units with air conditioning?
Yes, 331 HUNTINGTON has units with air conditioning.
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