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Irvine, CA
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30 Capobella
Last updated September 27 2019 at 11:22 PM

30 Capobella

30 Capobella · No Longer Available
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Location

30 Capobella, Irvine, CA 92614
Westpark

Amenities

patio / balcony
garage
pool
ceiling fan
tennis court
hot tub
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30 Capobella have any available units?
30 Capobella doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 30 Capobella have?
Some of 30 Capobella's amenities include patio / balcony, garage, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30 Capobella currently offering any rent specials?
30 Capobella is not currently offering any rent specials.
Is 30 Capobella pet-friendly?
No, 30 Capobella is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 30 Capobella offer parking?
Yes, 30 Capobella offers parking.
Does 30 Capobella have units with washers and dryers?
No, 30 Capobella does not offer units with in unit laundry.
Does 30 Capobella have a pool?
Yes, 30 Capobella has a pool.
Does 30 Capobella have accessible units?
No, 30 Capobella does not have accessible units.
Does 30 Capobella have units with dishwashers?
No, 30 Capobella does not have units with dishwashers.
Does 30 Capobella have units with air conditioning?
No, 30 Capobella does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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