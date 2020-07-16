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Irvine, CA
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15 Villager
Last updated July 14 2020 at 7:15 AM

15 Villager

15 Villager · (949) 355-4001
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Location

15 Villager, Irvine, CA 92602
Northpark Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$5,800

6 Bed · 6 Bath · 3511 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15 Villager have any available units?
15 Villager has a unit available for $5,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15 Villager have?
Some of 15 Villager's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15 Villager currently offering any rent specials?
15 Villager is not currently offering any rent specials.
Is 15 Villager pet-friendly?
No, 15 Villager is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 15 Villager offer parking?
Yes, 15 Villager offers parking.
Does 15 Villager have units with washers and dryers?
No, 15 Villager does not offer units with in unit laundry.
Does 15 Villager have a pool?
No, 15 Villager does not have a pool.
Does 15 Villager have accessible units?
No, 15 Villager does not have accessible units.
Does 15 Villager have units with dishwashers?
Yes, 15 Villager has units with dishwashers.
Does 15 Villager have units with air conditioning?
No, 15 Villager does not have units with air conditioning.
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