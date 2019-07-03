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Irvine, CA
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107 Saybrook
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107 Saybrook

107 Saybrook · No Longer Available
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Location

107 Saybrook, Irvine, CA 92620
Stonegate

Amenities

garage
recently renovated
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
LARGE LIGHT AND BRIGHT DETACHED 4 BEDROOM 3 BATH HOUSE WITH TWO CAR DIRECT ACCESS GARAGE. THIS HOUSE BOASTS OF ONE DOWNSTAIRS BEDROOM, GREAT ROOM WITH LARGE LIVING ROOM OPEN TO KITCHEN. LARGE KITCHEN ISLAND. BEAUTIFULLY UPGRADED KITCHEN COUNTER TOPS, GAS STOVE, REFRIGERATOR. QUALITY WINDOW COVERINGS. MASTER HAS SPACIOUS BATH ROOM WITH SHOWER, TUB, WALKING HIS AND HER CLOSETS, CEILING FANS IN ALL UPSTAIRS THREE BEDROOMS. THIS HOUSE IS AT ITS TURN KEY MOVE IN CONDITION. CORNER HOUSE WITH EXTRA LARGE LOT, BEAUTIFULLY LANDSCAPED SIDE AND BACK YARD. BEAUTIFUL COMMUNITY AWARD WINING FRONT YARD. RENT INCLUDES HOA FEE PAID BY OWNER, WASH / DRYER AND REFRIGERATOR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

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Frequently Asked Questions

Does 107 Saybrook have any available units?
107 Saybrook doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 107 Saybrook have?
Some of 107 Saybrook's amenities include garage, recently renovated, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 107 Saybrook currently offering any rent specials?
107 Saybrook is not currently offering any rent specials.
Is 107 Saybrook pet-friendly?
No, 107 Saybrook is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 107 Saybrook offer parking?
Yes, 107 Saybrook offers parking.
Does 107 Saybrook have units with washers and dryers?
No, 107 Saybrook does not offer units with in unit laundry.
Does 107 Saybrook have a pool?
No, 107 Saybrook does not have a pool.
Does 107 Saybrook have accessible units?
No, 107 Saybrook does not have accessible units.
Does 107 Saybrook have units with dishwashers?
No, 107 Saybrook does not have units with dishwashers.
Does 107 Saybrook have units with air conditioning?
No, 107 Saybrook does not have units with air conditioning.

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