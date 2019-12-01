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Imperial Beach, CA
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1085 12th Street
Last updated December 1 2019 at 12:13 PM

1085 12th Street

1085 12th Street · No Longer Available
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Location

1085 12th Street, Imperial Beach, CA 91932
Imperial Beach

Amenities

on-site laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
garage
guest parking
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
microwave
oven
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
dogs allowed
garage
guest parking
pet friendly
FLEXIBLE LEASE TERMS, WALK TO THE IMPERIAL BEACH NAVY BASE, BEACH, PIER, A FEW MILES FROM THE CORONADO NAVY BASES. NEW FLOORS, NEW PAINT, NEW BATHROOM TILES, QUIET, DESIGNATED GARAGE PARKING SPOT, GATED, DESIGNATED GUEST PARKING, PLENTY OF OFF STREET PARKING, 12 BLOCKS TO TRENDY IB BARS, RESTAURANTS, HOTELS, SHOPS, BEACH, PIER, BIRD ESTUARY & GREAT LANDLORDS!!!! DOG OK NO CATS. WALL MOUNTED FLAT SCREEN CAN STAY OR GO, UP TO YOU

More info & apply online at https://hunt.com/apartments-for-rent/imperial-beach-ca?lid=12807179

(RLNE5338755)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1085 12th Street have any available units?
1085 12th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Imperial Beach, CA.
What amenities does 1085 12th Street have?
Some of 1085 12th Street's amenities include on-site laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1085 12th Street currently offering any rent specials?
1085 12th Street is not currently offering any rent specials.
Is 1085 12th Street pet-friendly?
Yes, 1085 12th Street is pet friendly.
Does 1085 12th Street offer parking?
Yes, 1085 12th Street offers parking.
Does 1085 12th Street have units with washers and dryers?
No, 1085 12th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1085 12th Street have a pool?
No, 1085 12th Street does not have a pool.
Does 1085 12th Street have accessible units?
No, 1085 12th Street does not have accessible units.
Does 1085 12th Street have units with dishwashers?
Yes, 1085 12th Street has units with dishwashers.
Does 1085 12th Street have units with air conditioning?
No, 1085 12th Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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