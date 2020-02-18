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8685 Merced Cir Circle
Last updated June 12 2020 at 6:23 PM

8685 Merced Cir Circle

8685 Merced Circle · (714) 334-1773
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Location

8685 Merced Circle, Huntington Beach, CA 92646

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1015C · Avail. now

$2,800

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3 Bed · 2 Bath · 1287 sqft

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Amenities

in unit laundry
putting green
garage
gym
pool
pool table
Unit Amenities
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8685 Merced Cir Circle have any available units?
8685 Merced Cir Circle has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8685 Merced Cir Circle have?
Some of 8685 Merced Cir Circle's amenities include in unit laundry, putting green, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8685 Merced Cir Circle currently offering any rent specials?
8685 Merced Cir Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 8685 Merced Cir Circle pet-friendly?
No, 8685 Merced Cir Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 8685 Merced Cir Circle offer parking?
Yes, 8685 Merced Cir Circle does offer parking.
Does 8685 Merced Cir Circle have units with washers and dryers?
Yes, 8685 Merced Cir Circle offers units with in unit laundry.
Does 8685 Merced Cir Circle have a pool?
Yes, 8685 Merced Cir Circle has a pool.
Does 8685 Merced Cir Circle have accessible units?
No, 8685 Merced Cir Circle does not have accessible units.
Does 8685 Merced Cir Circle have units with dishwashers?
No, 8685 Merced Cir Circle does not have units with dishwashers.
Does 8685 Merced Cir Circle have units with air conditioning?
No, 8685 Merced Cir Circle does not have units with air conditioning.
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