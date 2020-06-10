16611 Jib Circle

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3 BEDROOMS - 2.50 BATHS - 2 STORY TOWNHOUSE: FULL BATHROOM UPSTAIRS / HALF BATHROOM DOWNSTAIRS. COMPLETELY UPGRADED. FEATURING A 'HUGE' MASTER BEDROOM W/ WALK-IN CLOSET, LARGE 2ND BEDROOM (EACH UPSTAIRS) GAS FIREPLACE IN LIVING ROOM. FRONT ENTRY, PRIVATE PATIO COURTYARD, 2 CAR GARAGE WITH DIRECT ACCESS, DINING ROOM, NEWER TILE COUNTERS. STAINLESS STEEL DOUBLE SINKS. DISHWASHER, GAS RANGE & MICROWAVE. TILE FLOORING DOWNSTAIRS. EXCELLENT CARPETS UPSTAIRS. CENTRAL HEATER. CLEAN PAINT THROUGHOUT! LAUNDRY ROOM INSIDE UNIT. Easy access to freeways, BEACH is about 1 mile away. Animal-friendly with an additional $75/animal/month