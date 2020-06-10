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Huntington Beach, CA
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16611 Jib Circle
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

16611 Jib Circle

16611 Jib Cir · No Longer Available
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Location

16611 Jib Cir, Huntington Beach, CA 92649

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16611 Jib Circle have any available units?
16611 Jib Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 16611 Jib Circle have?
Some of 16611 Jib Circle's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16611 Jib Circle currently offering any rent specials?
16611 Jib Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 16611 Jib Circle pet-friendly?
No, 16611 Jib Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 16611 Jib Circle offer parking?
Yes, 16611 Jib Circle does offer parking.
Does 16611 Jib Circle have units with washers and dryers?
No, 16611 Jib Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 16611 Jib Circle have a pool?
No, 16611 Jib Circle does not have a pool.
Does 16611 Jib Circle have accessible units?
No, 16611 Jib Circle does not have accessible units.
Does 16611 Jib Circle have units with dishwashers?
Yes, 16611 Jib Circle has units with dishwashers.
Does 16611 Jib Circle have units with air conditioning?
No, 16611 Jib Circle does not have units with air conditioning.
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