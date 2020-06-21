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Gardena, CA
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1601 W 168th Street
Last updated June 2 2020 at 11:04 PM

1601 W 168th Street

1601 West 168th Street · (310) 378-9494
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Location

1601 West 168th Street, Gardena, CA 90247
Gardena

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,500

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3 Bed · 2 Bath · 1462 sqft

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Amenities

dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
fireplace
range
Unit Amenities
dishwasher
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refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1601 W 168th Street have any available units?
1601 W 168th Street has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1601 W 168th Street have?
Some of 1601 W 168th Street's amenities include dishwasher, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1601 W 168th Street currently offering any rent specials?
1601 W 168th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1601 W 168th Street pet-friendly?
No, 1601 W 168th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gardena.
Does 1601 W 168th Street offer parking?
Yes, 1601 W 168th Street does offer parking.
Does 1601 W 168th Street have units with washers and dryers?
No, 1601 W 168th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1601 W 168th Street have a pool?
No, 1601 W 168th Street does not have a pool.
Does 1601 W 168th Street have accessible units?
No, 1601 W 168th Street does not have accessible units.
Does 1601 W 168th Street have units with dishwashers?
Yes, 1601 W 168th Street has units with dishwashers.
Does 1601 W 168th Street have units with air conditioning?
No, 1601 W 168th Street does not have units with air conditioning.
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