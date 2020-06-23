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Fullerton, CA
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2662 FOXBOROUGH PL
Last updated July 3 2019 at 10:06 AM

2662 FOXBOROUGH PL

2662 Foxborough Place · No Longer Available
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Location

2662 Foxborough Place, Fullerton, CA 92833

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
pool
tennis court
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
***COMING SOON*** 4BR IN FULLERTON*** - FINAL REPAIRS BEING COMPLETED. WE ARE NOW ACCEPTING APPLICATIONS ON THIS PROPERTY. GO TO OUR WEBSITE. wwww.RentWithSkyline.com.

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CLOSE TO PARKS, ASSOCIATION POOL, AND TENNIS COURTS.

LOCATED NEAR SUNNY HILLS HIGH SCHOOL AND PARKS JUNIOR HIGH SCHOOL.

MOVE-IN AS EARLY AS JUNE 15TH-20TH. CALL OUR OFFICE TO FIND OUT WHEN IT WILL BE SHOWN.

(RLNE4941618)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2662 FOXBOROUGH PL have any available units?
2662 FOXBOROUGH PL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2662 FOXBOROUGH PL have?
Some of 2662 FOXBOROUGH PL's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2662 FOXBOROUGH PL currently offering any rent specials?
2662 FOXBOROUGH PL is not currently offering any rent specials.
Is 2662 FOXBOROUGH PL pet-friendly?
No, 2662 FOXBOROUGH PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2662 FOXBOROUGH PL offer parking?
Yes, 2662 FOXBOROUGH PL offers parking.
Does 2662 FOXBOROUGH PL have units with washers and dryers?
No, 2662 FOXBOROUGH PL does not offer units with in unit laundry.
Does 2662 FOXBOROUGH PL have a pool?
Yes, 2662 FOXBOROUGH PL has a pool.
Does 2662 FOXBOROUGH PL have accessible units?
No, 2662 FOXBOROUGH PL does not have accessible units.
Does 2662 FOXBOROUGH PL have units with dishwashers?
No, 2662 FOXBOROUGH PL does not have units with dishwashers.
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