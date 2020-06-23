2662 FOXBOROUGH PL

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***COMING SOON*** 4BR IN FULLERTON*** - FINAL REPAIRS BEING COMPLETED. WE ARE NOW ACCEPTING APPLICATIONS ON THIS PROPERTY. GO TO OUR WEBSITE. wwww.RentWithSkyline.com.
PROPERTY DETAILS: BEAUTIFUL HOME IN WEST BLUFF
FOUR BEDROOMS, 1.75 BATHS
SINGLE LEVEL HOME WITH TWO CAR GARAGE
BRAND NEW KITCHEN WITH LARGE ISLAND.
QUARTZ COUNTER TOPS
ALL NEW APPLIANCES (except refrigerator)
FRESHLY PAINTED INTERIOR
NEW VINYL PLANK FLOORING THRU MOST OF HOME
NEW CARPET IN BEDROOMS
PRIVATE HEAVILY TREED BACKYARD WITH COVERED PATIO AREA
CLOSE TO PARKS, ASSOCIATION POOL, AND TENNIS COURTS.
LOCATED NEAR SUNNY HILLS HIGH SCHOOL AND PARKS JUNIOR HIGH SCHOOL.
MOVE-IN AS EARLY AS JUNE 15TH-20TH. CALL OUR OFFICE TO FIND OUT WHEN IT WILL BE SHOWN.
(RLNE4941618)