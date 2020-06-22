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Fullerton, CA
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1830 Fairgreen Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1830 Fairgreen Drive

1830 Fairgreen Dr · No Longer Available
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Location

1830 Fairgreen Dr, Fullerton, CA 92833

Amenities

on-site laundry
garage
walk in closets
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
pool
garage
hot tub
BEAUTIFUL PROPERTY LOCATED IN FULLERTON CREST WHICH PEACEFUL NEIGHBORHOOD! DOUBLE DOOR ENTRY, FANTASTIC OPEN FLOOR PLAN W/ DRAMATIC CATHEDRAL CEILINGS, FORMAL & DINING ROOMS. OVERSIZED MASTER SUITE W/ RETREAT, WALK-IN CLOSET, MAIN FLOOR BEDROOM/FULL BATHROOM, SEPARATE COZY FAMILY ROOM W/ FIREPLACE, SEPARATE LAUNDRY ROOM, KITCHEN W/ BREAKFAST NOOK BEAUTIFUL MANICURED GROUNDS; LARGE BACKYARD W/ POOL & SPA PERFECT FOR OUTDOOR ENTERTAINING. 3 CAR GARAGE. AWARD WINNING SCHOOL DISTRICT (SUNSET EL., PARKS JR. & SUNNY HILLS HIGH).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1830 Fairgreen Drive have any available units?
1830 Fairgreen Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 1830 Fairgreen Drive have?
Some of 1830 Fairgreen Drive's amenities include on-site laundry, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1830 Fairgreen Drive currently offering any rent specials?
1830 Fairgreen Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1830 Fairgreen Drive pet-friendly?
No, 1830 Fairgreen Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 1830 Fairgreen Drive offer parking?
Yes, 1830 Fairgreen Drive does offer parking.
Does 1830 Fairgreen Drive have units with washers and dryers?
No, 1830 Fairgreen Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1830 Fairgreen Drive have a pool?
Yes, 1830 Fairgreen Drive has a pool.
Does 1830 Fairgreen Drive have accessible units?
No, 1830 Fairgreen Drive does not have accessible units.
Does 1830 Fairgreen Drive have units with dishwashers?
No, 1830 Fairgreen Drive does not have units with dishwashers.
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