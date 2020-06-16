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Diamond Bar, CA
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23424 Robinbrook Place
Last updated June 16 2020 at 8:22 PM

23424 Robinbrook Place

23424 Robinbrook Place · (626) 617-1600
COVID-19 Update
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Location

23424 Robinbrook Place, Diamond Bar, CA 91765
Diamond Bar

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,700

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3 Bed · 2 Bath · 1436 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
1436 SF, LOT 7573 SF, 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, WALNUT UNIFIED SCHOOL DISTRICT, SINGLE STORY HOME IN A QUIET & FRIENDLY NEIGHBORHOOD OF SOUTH DIAMOND BAR, ROLL-UP GARAGE DOOR, LIVING ROOM WITH FIREPLACE, CUSTOM DRAPES & VAULTED CEILING, FORMAL FAMILY ROOM HAS CATHEDRAL/VAULTED CEILING, MASTER ROOM HAS MIRROR CLOSET DOORS AND ACCESS TO SUNROOM (ENCLOSED PATIO AREA).
A 246 SF MULTI-PURPOSE ENCLOSED PATIO BUILT WITH PERMIT (EXCLUDED IN THE TAX RECORD OF 1436 SQFT), LARGE BACKYARD WITH COVERED PATIO, PRODUCE GARDEN & MORE, WALKING DISTANCE TO QUAIL SUMMIT ELEMENTARY SCHOOL. CLOSE TO TRANSPORTATION AND SHOPS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23424 Robinbrook Place have any available units?
23424 Robinbrook Place has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 23424 Robinbrook Place currently offering any rent specials?
23424 Robinbrook Place isn't currently offering any rent specials.
Is 23424 Robinbrook Place pet-friendly?
No, 23424 Robinbrook Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Diamond Bar.
Does 23424 Robinbrook Place offer parking?
Yes, 23424 Robinbrook Place does offer parking.
Does 23424 Robinbrook Place have units with washers and dryers?
No, 23424 Robinbrook Place does not offer units with in unit laundry.
Does 23424 Robinbrook Place have a pool?
No, 23424 Robinbrook Place does not have a pool.
Does 23424 Robinbrook Place have accessible units?
No, 23424 Robinbrook Place does not have accessible units.
Does 23424 Robinbrook Place have units with dishwashers?
No, 23424 Robinbrook Place does not have units with dishwashers.
Does 23424 Robinbrook Place have units with air conditioning?
No, 23424 Robinbrook Place does not have units with air conditioning.
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