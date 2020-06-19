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33941 Amber Lantern Street
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33941 Amber Lantern Street

33941 Amber Lantern Street · (949) 275-4084
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Location

33941 Amber Lantern Street, Dana Point, CA 92629

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 12 · Avail. now

$2,850

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3 Bed · 2 Bath · 1050 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
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Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 33941 Amber Lantern Street have any available units?
33941 Amber Lantern Street has a unit available for $2,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 33941 Amber Lantern Street have?
Some of 33941 Amber Lantern Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 33941 Amber Lantern Street currently offering any rent specials?
33941 Amber Lantern Street isn't currently offering any rent specials.
Is 33941 Amber Lantern Street pet-friendly?
No, 33941 Amber Lantern Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 33941 Amber Lantern Street offer parking?
Yes, 33941 Amber Lantern Street does offer parking.
Does 33941 Amber Lantern Street have units with washers and dryers?
No, 33941 Amber Lantern Street does not offer units with in unit laundry.
Does 33941 Amber Lantern Street have a pool?
No, 33941 Amber Lantern Street does not have a pool.
Does 33941 Amber Lantern Street have accessible units?
No, 33941 Amber Lantern Street does not have accessible units.
Does 33941 Amber Lantern Street have units with dishwashers?
No, 33941 Amber Lantern Street does not have units with dishwashers.
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