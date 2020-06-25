All apartments in Dana Point
Find more places like 33686 Chula Vista Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dana Point, CA
/
33686 Chula Vista Avenue
Last updated February 7 2020 at 4:17 AM

33686 Chula Vista Avenue

33686 Chula Vista Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dana Point
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

33686 Chula Vista Avenue, Dana Point, CA 92629

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
hot tub
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
hot tub
LEASE THIS AMAZINGLY APPOINTED NEWER CONSTRUCTED SPANISH CONTEMPORARY SMART HOME W/COASTLINE, CATALINA & CITY LIGHTS VIEWS. THIS HOME OFFERS OVER 3000 SQUARE FEET OF LIVING SPACE W/LUXURIOUS FINISHES & APPROXIMATELY 300 SQUARE FEET OF ROOFTOP ENTERTAINING SPACE & A WONDERFULLY DESIGNED REAR YARD W/FRUIT TREES & WATER FOUNTAIN. HOME FEATURES INCLUDE PREMIUM ENGINEERED WOOD & STONE FLOORING, COFFERED CEILINGS W/INDIRECT LIGHTING, SMART HOME SYSTEM W/SECURITY CAMERAS (CONTROL FEATURES FROM YOUR PHONE/TABLET), SECONDARY BEDROOMS HAVE PRIVATE BATHROOMS & COMFORTABLY ACCOMMODATE KING SIZE BEDS, SPACIOUS BONUS ROOM, RARE SPACIOUS 3 CAR GARAGE W/EPOXY FLOORS. THE GOURMET KITCHEN FEATURES MARBLE COUNTERS & SHOWCASES A LARGE ISLAND W/BREAKFAST BAR. APPOINTMENTS INCLUDE A DOUBLE BOWL FARMHOUSE SINK, FISHER PAYKEL DOUBLE DRAWER DISHWASHER, BUILT-IN REFRIGERATOR/FREEZER, COMMERCIAL GRADE WOLF RANGE & CONVECTION OVEN W/CONVENIENT POT FILLER, DACOR MICROWAVE, 2-REFRIGERATED BEVERAGE DRAWERS W/MATCHING CABINET PANELS. M.BR - 2 WARDROBE CLOSETS W/LARGER CLOSET FEATURING CUSTOM BUILT-INS & FULL-SIZE WARDROBE MIRROR. M.BATH - MARBLE COUNTERS & FLOORS (Heated Floors), VANITY, SPA TUB, MARBLE SHOWER W/MULTIPLE SHOWER HEADS, TOTO AUTOMATED TOILET. LARGE DINING AREA SETUP TO SEAT 10. COZY LIVING ROOM W/FRENCH DOORS & FAMILY ROOM W/FIREPLACE & 3 TV MONITORS. ROOFTOP ENTERTAINMENT DECK W/INCREDIBLE VIEWS, FIREPLACE, SINK, REFRIGERATOR. MOSTLY FURNISHISHED AT NO ADDITIONAL COST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 33686 Chula Vista Avenue have any available units?
33686 Chula Vista Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 33686 Chula Vista Avenue have?
Some of 33686 Chula Vista Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 33686 Chula Vista Avenue currently offering any rent specials?
33686 Chula Vista Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 33686 Chula Vista Avenue pet-friendly?
No, 33686 Chula Vista Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 33686 Chula Vista Avenue offer parking?
Yes, 33686 Chula Vista Avenue offers parking.
Does 33686 Chula Vista Avenue have units with washers and dryers?
No, 33686 Chula Vista Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 33686 Chula Vista Avenue have a pool?
No, 33686 Chula Vista Avenue does not have a pool.
Does 33686 Chula Vista Avenue have accessible units?
No, 33686 Chula Vista Avenue does not have accessible units.
Does 33686 Chula Vista Avenue have units with dishwashers?
Yes, 33686 Chula Vista Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
What Makes Your Apartment Cost More?
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Top Cities For Cat Lovers
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Harbor Pointe Apartments
32762 Pointe Sutton
Dana Point, CA 92629
Seabrook at Bear Brand
56 Sea Terrace St
Dana Point, CA 92629
Marea
32400 Crown Valley Pkwy
Dana Point, CA 92629

Similar Pages

Dana Point 1 BedroomsDana Point 2 Bedrooms
Dana Point Apartments with ParkingDana Point Pet Friendly Places
Dana Point Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CASan Diego, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CAEscondido, CAOceanside, CA
Corona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CARialto, CAWildomar, CACypress, CALa Verne, CACarson, CALaguna Hills, CA
Westminster, CALakewood, CAMenifee, CABellflower, CABaldwin Park, CALaguna Beach, CAYorba Linda, CAParamount, CAHacienda Heights, CAEastvale, CA

Apartments Near Colleges

California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los AngelesUniversity of California-Riverside
University of California-San Diego