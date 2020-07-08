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Chula Vista, CA
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1822 CASA MORRO STREET
Last updated November 16 2019 at 7:28 AM

1822 CASA MORRO STREET

1822 Casa Morro Street · No Longer Available
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Location

1822 Casa Morro Street, Chula Vista, CA 91915
Otay Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
PREVIOUS MODEL HOME. MANY UPGRADES. GREAT CONDITION & LOCATION IN CORDOVA COMMUNITY. SOUTHWEST VIEWS FROM LIVING/DINING ROOM, SIDE PATIO & MASTER BEDROOM. UPGRADES THROUGHOUT, 3 BEDS UPSTAIRS, 1/2 BATH DOWN, 2 CAR GARAGE, CONVENIENT LAUNDRY ROOM UPSTAIRS. TILE DOWNSTAIRS & CARPET UP. HUGE MB WALK-IN CLOSET. VAST UPSTAIRS LANDING FOR OFFICE/STUDY. CORDOVA & WINDINGWALK COMMUNITY AMENITIES: 3 POOLS, SPA, GYM, WALKING TRAILS, BBQ & CLUBHOUSE. NEAR SHOPS & RESTAURANTS. COMPLETE COMMUNITY IN WALKING DISTANCE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1822 CASA MORRO STREET have any available units?
1822 CASA MORRO STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chula Vista, CA.
How much is rent in Chula Vista, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chula Vista Rent Report.
What amenities does 1822 CASA MORRO STREET have?
Some of 1822 CASA MORRO STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1822 CASA MORRO STREET currently offering any rent specials?
1822 CASA MORRO STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1822 CASA MORRO STREET pet-friendly?
No, 1822 CASA MORRO STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chula Vista.
Does 1822 CASA MORRO STREET offer parking?
Yes, 1822 CASA MORRO STREET offers parking.
Does 1822 CASA MORRO STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1822 CASA MORRO STREET offers units with in unit laundry.
Does 1822 CASA MORRO STREET have a pool?
Yes, 1822 CASA MORRO STREET has a pool.
Does 1822 CASA MORRO STREET have accessible units?
No, 1822 CASA MORRO STREET does not have accessible units.
Does 1822 CASA MORRO STREET have units with dishwashers?
Yes, 1822 CASA MORRO STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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