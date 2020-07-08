1822 CASA MORRO STREET

Amenities
PREVIOUS MODEL HOME. MANY UPGRADES. GREAT CONDITION & LOCATION IN CORDOVA COMMUNITY. SOUTHWEST VIEWS FROM LIVING/DINING ROOM, SIDE PATIO & MASTER BEDROOM. UPGRADES THROUGHOUT, 3 BEDS UPSTAIRS, 1/2 BATH DOWN, 2 CAR GARAGE, CONVENIENT LAUNDRY ROOM UPSTAIRS. TILE DOWNSTAIRS & CARPET UP. HUGE MB WALK-IN CLOSET. VAST UPSTAIRS LANDING FOR OFFICE/STUDY. CORDOVA & WINDINGWALK COMMUNITY AMENITIES: 3 POOLS, SPA, GYM, WALKING TRAILS, BBQ & CLUBHOUSE. NEAR SHOPS & RESTAURANTS. COMPLETE COMMUNITY IN WALKING DISTANCE!