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16404 GREENLAKE Lane
Last updated June 10 2020 at 2:44 AM

16404 GREENLAKE Lane

16404 Greenlake Lane · (562) 397-6420
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Location

16404 Greenlake Lane, Cerritos, CA 90703
Cerritos

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,795

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1559 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
pool table
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16404 GREENLAKE Lane have any available units?
16404 GREENLAKE Lane has a unit available for $2,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16404 GREENLAKE Lane have?
Some of 16404 GREENLAKE Lane's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16404 GREENLAKE Lane currently offering any rent specials?
16404 GREENLAKE Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 16404 GREENLAKE Lane pet-friendly?
No, 16404 GREENLAKE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cerritos.
Does 16404 GREENLAKE Lane offer parking?
Yes, 16404 GREENLAKE Lane does offer parking.
Does 16404 GREENLAKE Lane have units with washers and dryers?
No, 16404 GREENLAKE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 16404 GREENLAKE Lane have a pool?
Yes, 16404 GREENLAKE Lane has a pool.
Does 16404 GREENLAKE Lane have accessible units?
No, 16404 GREENLAKE Lane does not have accessible units.
Does 16404 GREENLAKE Lane have units with dishwashers?
Yes, 16404 GREENLAKE Lane has units with dishwashers.
Does 16404 GREENLAKE Lane have units with air conditioning?
No, 16404 GREENLAKE Lane does not have units with air conditioning.
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