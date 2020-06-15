16404 GREENLAKE Lane

Amenities
SUNDANCE TOWNHOME FOR RENT * CLEAN AND FRESH * 3 BEDROOM 2.5 BATHROOMS * 1560 SQ FT * 2 STORY * LIVING ROOM, DINNING ROOM, AND FAMILY ROOM * BREAKFAST COUNTER * BALCONY OFF THE MASTER BEDROOM * CROWN MOLDING THROUGH OUT * SCRAPED CEILINGS * FRESHLY PAINTED, REMODELED KITCHEN * GRANITE COUNTER TOPS * WOOD FLOORING * PRIVATE PATIO * 2 CAR GARAGE WITH A ROLL-UP GARAGE DOOR AND LAUNDRY HOOK UPS * 2 POOL AREAS * SPA * KIDS WADING POOL * SECURED RV STORAGE AREA * 2 STORY CLUBHOUSE WITH KITCHEN, 2 POOL TABLES * LUSH ROLLING GREEN BELTS AND TREES THOUGH OUT THE COMPLEX * CLOSE TO SATILITE PARK