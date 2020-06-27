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Burbank, CA
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355 W. ALAMEDA AVE
Last updated January 22 2020 at 11:32 AM

355 W. ALAMEDA AVE

355 West Alameda Avenue · No Longer Available
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Location

355 West Alameda Avenue, Burbank, CA 91506
Rancho Adjacent

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
HOUSE FOR LEASE, CENTRAL AC, WD FLR, SS APPLS - Property Id: 72097

355 W. Alameda Ave Burbank CA 91506

PRIME LOCATION
SPACIOUS 4 BEDROOM 2 BATH HOUSE
APPROX 2000 SQFT
WOOD FLOOR
CENTRAL AC AND HEAT
ALL KITCHEN APPLIANCES
GRANITE COUNTER TOPS
WASHER DRYER INCLUDED
2 CAR GARAGE
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS ALL UTILITIES
ONE YEAR MINIMUM LEASE
SECURITY DEPOSIT $3895 ON APPROVED CREDIT

818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/72097
Property Id 72097

(RLNE5375931)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 355 W. ALAMEDA AVE have any available units?
355 W. ALAMEDA AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burbank, CA.
How much is rent in Burbank, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Burbank Rent Report.
What amenities does 355 W. ALAMEDA AVE have?
Some of 355 W. ALAMEDA AVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 355 W. ALAMEDA AVE currently offering any rent specials?
355 W. ALAMEDA AVE is not currently offering any rent specials.
Is 355 W. ALAMEDA AVE pet-friendly?
Yes, 355 W. ALAMEDA AVE is pet friendly.
Does 355 W. ALAMEDA AVE offer parking?
Yes, 355 W. ALAMEDA AVE offers parking.
Does 355 W. ALAMEDA AVE have units with washers and dryers?
Yes, 355 W. ALAMEDA AVE offers units with in unit laundry.
Does 355 W. ALAMEDA AVE have a pool?
No, 355 W. ALAMEDA AVE does not have a pool.
Does 355 W. ALAMEDA AVE have accessible units?
No, 355 W. ALAMEDA AVE does not have accessible units.
Does 355 W. ALAMEDA AVE have units with dishwashers?
Yes, 355 W. ALAMEDA AVE has units with dishwashers.
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