Amenities
HOUSE FOR LEASE, CENTRAL AC, WD FLR, SS APPLS - Property Id: 72097
355 W. Alameda Ave Burbank CA 91506
PRIME LOCATION
SPACIOUS 4 BEDROOM 2 BATH HOUSE
APPROX 2000 SQFT
WOOD FLOOR
CENTRAL AC AND HEAT
ALL KITCHEN APPLIANCES
GRANITE COUNTER TOPS
WASHER DRYER INCLUDED
2 CAR GARAGE
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS ALL UTILITIES
ONE YEAR MINIMUM LEASE
SECURITY DEPOSIT $3895 ON APPROVED CREDIT
818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/72097
Property Id 72097
(RLNE5375931)