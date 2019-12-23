719 North RODEO Drive

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CLASSIC BEVERLY HILLS SPANISH - 6 BEDROOMS INCLUDING DETACHED MAID'S QUARTERS AND GUEST HOUSE - DEN + HUGH FAMILY ROOM WITH FIREPLACE - LIVING ROOM WITH HIGH OPEN BEAMED CEILING - BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, FRENCH DOORS, HIGH CEILINGS - STATE OF THE ART KITCHEN - SEPARATE GUEST HOUSE WITH BATH - LARGE MASTER-SUITE WITH FIREPLACE, IN SUITE MASTER-BATH, WALK-IN CLOSET & PRIVATE PATIO ACCESS - ELEGANT PRIVATE BEAUTIFULLY LANDSCAPED GROUNDS - ONE-STORY - NO STAIRS - LIVE ON THE MOST PRESTIGIOUS BLOCK OF WORLD RENOWNED RODEO DRIVE.