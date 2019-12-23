All apartments in Beverly Hills
Find more places like 719 North RODEO Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Beverly Hills, CA
/
719 North RODEO Drive
Last updated December 23 2019 at 2:13 PM

719 North RODEO Drive

719 North Rodeo Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Beverly Hills
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

719 North Rodeo Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
CLASSIC BEVERLY HILLS SPANISH - 6 BEDROOMS INCLUDING DETACHED MAID'S QUARTERS AND GUEST HOUSE - DEN + HUGH FAMILY ROOM WITH FIREPLACE - LIVING ROOM WITH HIGH OPEN BEAMED CEILING - BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, FRENCH DOORS, HIGH CEILINGS - STATE OF THE ART KITCHEN - SEPARATE GUEST HOUSE WITH BATH - LARGE MASTER-SUITE WITH FIREPLACE, IN SUITE MASTER-BATH, WALK-IN CLOSET & PRIVATE PATIO ACCESS - ELEGANT PRIVATE BEAUTIFULLY LANDSCAPED GROUNDS - ONE-STORY - NO STAIRS - LIVE ON THE MOST PRESTIGIOUS BLOCK OF WORLD RENOWNED RODEO DRIVE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 719 North RODEO Drive have any available units?
719 North RODEO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 719 North RODEO Drive have?
Some of 719 North RODEO Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 719 North RODEO Drive currently offering any rent specials?
719 North RODEO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 719 North RODEO Drive pet-friendly?
No, 719 North RODEO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 719 North RODEO Drive offer parking?
No, 719 North RODEO Drive does not offer parking.
Does 719 North RODEO Drive have units with washers and dryers?
Yes, 719 North RODEO Drive offers units with in unit laundry.
Does 719 North RODEO Drive have a pool?
No, 719 North RODEO Drive does not have a pool.
Does 719 North RODEO Drive have accessible units?
No, 719 North RODEO Drive does not have accessible units.
Does 719 North RODEO Drive have units with dishwashers?
Yes, 719 North RODEO Drive has units with dishwashers.
Does 719 North RODEO Drive have units with air conditioning?
No, 719 North RODEO Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
When is the Best Time to Rent an Apartment?
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
How to Spot and Avoid Rental Scams
How to Get Your Security Deposit Refunded
9 Tips for Moving with Your Pet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Beverly Hills 1 BedroomsBeverly Hills 2 Bedrooms
Beverly Hills Apartments with Washer-DryerBeverly Hills Dog Friendly Apartments
Beverly Hills Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CAOrange, CATorrance, CA
Burbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CADowney, CASimi Valley, CAGarden Grove, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CA
Citrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CACastaic, CAOak Park, CADiamond Bar, CALa Mirada, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts