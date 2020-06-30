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Bellflower, CA
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9830 RAMONA ST
Last updated January 5 2020 at 8:03 AM

9830 RAMONA ST

9830 Ramona Street · No Longer Available
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Location

9830 Ramona Street, Bellflower, CA 90706
Bellflower

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
range
oven
Unit Amenities
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
on-site laundry
parking
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(RLNE5300449)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9830 RAMONA ST have any available units?
9830 RAMONA ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bellflower, CA.
How much is rent in Bellflower, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Bellflower Rent Report.
What amenities does 9830 RAMONA ST have?
Some of 9830 RAMONA ST's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9830 RAMONA ST currently offering any rent specials?
9830 RAMONA ST is not currently offering any rent specials.
Is 9830 RAMONA ST pet-friendly?
No, 9830 RAMONA ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bellflower.
Does 9830 RAMONA ST offer parking?
Yes, 9830 RAMONA ST offers parking.
Does 9830 RAMONA ST have units with washers and dryers?
No, 9830 RAMONA ST does not offer units with in unit laundry.
Does 9830 RAMONA ST have a pool?
No, 9830 RAMONA ST does not have a pool.
Does 9830 RAMONA ST have accessible units?
No, 9830 RAMONA ST does not have accessible units.
Does 9830 RAMONA ST have units with dishwashers?
No, 9830 RAMONA ST does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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