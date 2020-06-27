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Arcadia, CA
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39 Fano Street
Last updated August 30 2019 at 10:51 PM

39 Fano Street

39 Fano Street · No Longer Available
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Location

39 Fano Street, Arcadia, CA 91006
Arcadia

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39 Fano Street have any available units?
39 Fano Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arcadia, CA.
What amenities does 39 Fano Street have?
Some of 39 Fano Street's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39 Fano Street currently offering any rent specials?
39 Fano Street is not currently offering any rent specials.
Is 39 Fano Street pet-friendly?
No, 39 Fano Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arcadia.
Does 39 Fano Street offer parking?
Yes, 39 Fano Street offers parking.
Does 39 Fano Street have units with washers and dryers?
No, 39 Fano Street does not offer units with in unit laundry.
Does 39 Fano Street have a pool?
No, 39 Fano Street does not have a pool.
Does 39 Fano Street have accessible units?
No, 39 Fano Street does not have accessible units.
Does 39 Fano Street have units with dishwashers?
Yes, 39 Fano Street has units with dishwashers.
Does 39 Fano Street have units with air conditioning?
No, 39 Fano Street does not have units with air conditioning.
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