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2533 W. WINSTON RD
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

2533 W. WINSTON RD

2533 Winston Road · (714) 236-5151
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Location

2533 Winston Road, Anaheim, CA 92804
West Anaheim

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $1825 · Avail. Aug 15

$1,825

2 Bed · 1 Bath · 860 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Available 08/15/20 Beautiful, Single Level Apartment with Big Patio - Property Id: 83461

VERY BEAUTIFUL HOME WITH MODERN UPGRADES FROM THE LIVING ROOM, DINING ROOM, KITCHEN AND BATH TO THE BEDROOMS

SCRATCH RESISTANT LAMINATE FLOORING IN THE LIVING, DINING, KITCHEN AREAS, HALLWAY, AND BEDROOMS; TILE FLOORING IN THE BATHROOM. NEW CEILING FANS IN BOTH ROOM AND DINING AREA. FULL WALK-IN CLOSET WITH PLENTY OF HANGING SPACE FOR ALL YOUR CLOTHES AND MORE. FULL SIZED DUAL SLIDING MIRRORS CLOSET DOORS IN THE OTHER BEDROOM SO YOU CAN VIEW YOUR OUTFIT BEFORE A NIGHT OUT ON THE TOWN.

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WE ARE CENTRALLY LOCATED IN THE HEART OF ANAHEIM CLOSE TO SCHOOLS, DINING, ENTERTAINMENT, NIGHTLY FIREWORKS SHOW FROM DISNEYLAND AND MUCH MUCH MORE!
CLOSE TO THE 405, 22, 57, 5 AND 91 FREEWAYS. MINUTES FROM DISNEY, KNOTS, ANAHEIM STADIUM AND THE BLOCK OF ORANGE COUNTY (THE OUTLETS OF ORANGE COUNTY)

The pictures in this add, are not the actual rental unit.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/2533-w.-winston-rd-anaheim-ca/83461
Property Id 83461

(RLNE5946359)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2533 W. WINSTON RD have any available units?
2533 W. WINSTON RD has a unit available for $1,825 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Anaheim, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Anaheim Rent Report.
What amenities does 2533 W. WINSTON RD have?
Some of 2533 W. WINSTON RD's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2533 W. WINSTON RD currently offering any rent specials?
2533 W. WINSTON RD is not currently offering any rent specials.
Is 2533 W. WINSTON RD pet-friendly?
Yes, 2533 W. WINSTON RD is pet friendly.
Does 2533 W. WINSTON RD offer parking?
No, 2533 W. WINSTON RD does not offer parking.
Does 2533 W. WINSTON RD have units with washers and dryers?
No, 2533 W. WINSTON RD does not offer units with in unit laundry.
Does 2533 W. WINSTON RD have a pool?
No, 2533 W. WINSTON RD does not have a pool.
Does 2533 W. WINSTON RD have accessible units?
No, 2533 W. WINSTON RD does not have accessible units.
Does 2533 W. WINSTON RD have units with dishwashers?
Yes, 2533 W. WINSTON RD has units with dishwashers.
Interested in 2533 W. WINSTON RD?
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