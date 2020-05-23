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Aliso Viejo, CA
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17 Kewen Way
Last updated April 28 2020 at 6:58 PM

17 Kewen Way

17 Kewen Way · No Longer Available
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Location

17 Kewen Way, Aliso Viejo, CA 92656
Cozumel

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17 Kewen Way have any available units?
17 Kewen Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aliso Viejo, CA.
What amenities does 17 Kewen Way have?
Some of 17 Kewen Way's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17 Kewen Way currently offering any rent specials?
17 Kewen Way is not currently offering any rent specials.
Is 17 Kewen Way pet-friendly?
No, 17 Kewen Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aliso Viejo.
Does 17 Kewen Way offer parking?
Yes, 17 Kewen Way offers parking.
Does 17 Kewen Way have units with washers and dryers?
No, 17 Kewen Way does not offer units with in unit laundry.
Does 17 Kewen Way have a pool?
No, 17 Kewen Way does not have a pool.
Does 17 Kewen Way have accessible units?
No, 17 Kewen Way does not have accessible units.
Does 17 Kewen Way have units with dishwashers?
Yes, 17 Kewen Way has units with dishwashers.
Does 17 Kewen Way have units with air conditioning?
No, 17 Kewen Way does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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