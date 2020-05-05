123 S. CHAPEL AVE.

Amenities
NEWLY REMODELED ONE BEDROOM UNIT - - 112 N. Huntington Ave Alhambra. OPEN HOUSE SATURDAY MAY 30 FROM 11 AM TO 11:30 AM
The unit is for ONE PERSON ONLY
500 SW FT UNIT
NEW REHAB FLOORS THROUGH OUT
GAS STOVE, FRIDGE INCLUDED
NEW KITCHEN CABINETS
CEILING FAN
NEW RENOVATED BATHROOM
AC UNIT
ONE CAR GARAGE
Near the 99 Cents store, a liquor store, and Charlie Trio restaurant!
$1400 RENT $1400DEPOSIT
ONE YEAR LEASE
MUST HAVE 650 CREDIT SCORE AND SALARY OF $4200 PER MONTH TO QUALIFY
TENANT PAYS GAS SERVICE
CONTACT MABEL SALCEDO TO VIEW THE UNIT AT 626 627 6517
No Pets Allowed
(RLNE5806495)