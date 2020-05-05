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Alhambra, CA
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123 S. CHAPEL AVE.
Last updated June 3 2020 at 10:35 AM

123 S. CHAPEL AVE.

123 South Chapel Avenue · No Longer Available
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Location

123 South Chapel Avenue, Alhambra, CA 91801
Alhambra

Amenities

garage
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
NEWLY REMODELED ONE BEDROOM UNIT - - 112 N. Huntington Ave Alhambra. OPEN HOUSE SATURDAY MAY 30 FROM 11 AM TO 11:30 AM

The unit is for ONE PERSON ONLY

500 SW FT UNIT
NEW REHAB FLOORS THROUGH OUT
GAS STOVE, FRIDGE INCLUDED
NEW KITCHEN CABINETS
CEILING FAN
NEW RENOVATED BATHROOM
AC UNIT
ONE CAR GARAGE
Near the 99 Cents store, a liquor store, and Charlie Trio restaurant!

$1400 RENT $1400DEPOSIT

ONE YEAR LEASE
MUST HAVE 650 CREDIT SCORE AND SALARY OF $4200 PER MONTH TO QUALIFY
TENANT PAYS GAS SERVICE

CONTACT MABEL SALCEDO TO VIEW THE UNIT AT 626 627 6517

No Pets Allowed

(RLNE5806495)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 123 S. CHAPEL AVE. have any available units?
123 S. CHAPEL AVE. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alhambra, CA.
What amenities does 123 S. CHAPEL AVE. have?
Some of 123 S. CHAPEL AVE.'s amenities include garage, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 123 S. CHAPEL AVE. currently offering any rent specials?
123 S. CHAPEL AVE. is not currently offering any rent specials.
Is 123 S. CHAPEL AVE. pet-friendly?
No, 123 S. CHAPEL AVE. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alhambra.
Does 123 S. CHAPEL AVE. offer parking?
Yes, 123 S. CHAPEL AVE. offers parking.
Does 123 S. CHAPEL AVE. have units with washers and dryers?
No, 123 S. CHAPEL AVE. does not offer units with in unit laundry.
Does 123 S. CHAPEL AVE. have a pool?
No, 123 S. CHAPEL AVE. does not have a pool.
Does 123 S. CHAPEL AVE. have accessible units?
No, 123 S. CHAPEL AVE. does not have accessible units.
Does 123 S. CHAPEL AVE. have units with dishwashers?
No, 123 S. CHAPEL AVE. does not have units with dishwashers.
Does 123 S. CHAPEL AVE. have units with air conditioning?
Yes, 123 S. CHAPEL AVE. has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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