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Alhambra, CA
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112 N. Huntington Dr.
Last updated June 4 2020 at 9:50 AM

112 N. Huntington Dr.

112 Huntington Drive · No Longer Available
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Location

112 Huntington Drive, Alhambra, CA 91801
Alhambra

Amenities

garage
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
NEWLY REMODELED ONE BEDROOM UNIT - - 112 N. Huntington Ave Alhambra. OPEN HOUSE SATURDAY MAY 30 FROM 11 AM TO 11:30 AM

The unit is for ONE PERSON ONLY

500 SW FT UNIT
NEW REHAB FLOORS THROUGH OUT
GAS STOVE, FRIDGE INCLUDED
NEW KITCHEN CABINETS
CEILING FAN
NEW RENOVATED BATHROOM
AC UNIT
ONE CAR GARAGE
Near the 99 Cents store, a liquor store, and Charlie Trio restaurant!

$1400 RENT $1400DEPOSIT

ONE YEAR LEASE
MUST HAVE 650 CREDIT SCORE AND SALARY OF $4200 PER MONTH TO QUALIFY
TENANT PAYS GAS SERVICE

CONTACT MABEL SALCEDO TO VIEW THE UNIT AT 626 627 6517

No Pets Allowed

(RLNE5806495)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 N. Huntington Dr. have any available units?
112 N. Huntington Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alhambra, CA.
What amenities does 112 N. Huntington Dr. have?
Some of 112 N. Huntington Dr.'s amenities include garage, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 112 N. Huntington Dr. currently offering any rent specials?
112 N. Huntington Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 112 N. Huntington Dr. pet-friendly?
No, 112 N. Huntington Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alhambra.
Does 112 N. Huntington Dr. offer parking?
Yes, 112 N. Huntington Dr. offers parking.
Does 112 N. Huntington Dr. have units with washers and dryers?
No, 112 N. Huntington Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 112 N. Huntington Dr. have a pool?
No, 112 N. Huntington Dr. does not have a pool.
Does 112 N. Huntington Dr. have accessible units?
No, 112 N. Huntington Dr. does not have accessible units.
Does 112 N. Huntington Dr. have units with dishwashers?
No, 112 N. Huntington Dr. does not have units with dishwashers.
Does 112 N. Huntington Dr. have units with air conditioning?
Yes, 112 N. Huntington Dr. has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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