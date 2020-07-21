329 W CALLE MONTE VISTA Drive

Amenities
**RENOVATED & IMMACULATELY-PRESENTED** 4 BD/3 FULL-BATH w/SPLIT-FLOOR-PLAN, 1st FLOOR BD & FULL BATH IN THE HEART-OF-TEMPE~NEW PORCELAIN-WOOD-LOOK-PLANK FLOORING THROUGHOUT 1ST FLOOR + NEW CARPET/PAD IN BDS + 2ND FLOOR~ENTER-INTO-SOURING-VAULTED CEILINGS~SEPARATE LVG/DNG GREATROOM~KITCHEN BOOSTS GRANITE, STAINLESS & LOTS-OF-STORAGE w/BREAKFAST RM~FAMILY GREATROOM OFF KITCHEN~1ST FLOOR LAUNDRY w/LG WASHER/DRYER~STAIRS LEADS TO MASTER-BD RETREAT w/VAULTED CEILINGS, PRIVATE BATH & HUGE CLOSET~2 MORE SPACIOUS BDS ON 2ND FLOOR + ANOTHER FULL BATH~BACKYARD w/EXTENDED-COVERED-PATIO, GRASS MIXED w/DESERT LANDSCAPE & VIEW FENCE~LOCATION IS PERFECT w/JUST MINUTES AWAY FROM SHOPPING/DINING & I-10~NO DISAPPOINTMENTS 10+++