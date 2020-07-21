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Tempe, AZ
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329 W CALLE MONTE VISTA Drive
Last updated March 23 2020 at 6:56 AM

329 W CALLE MONTE VISTA Drive

329 West Calle Monte Vista Drive · No Longer Available
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Location

329 West Calle Monte Vista Drive, Tempe, AZ 85284
Parke Tempe

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have any available units?
329 W CALLE MONTE VISTA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have?
Some of 329 W CALLE MONTE VISTA Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 329 W CALLE MONTE VISTA Drive currently offering any rent specials?
329 W CALLE MONTE VISTA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 329 W CALLE MONTE VISTA Drive pet-friendly?
No, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive offer parking?
Yes, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive offers parking.
Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have units with washers and dryers?
Yes, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive offers units with in unit laundry.
Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have a pool?
No, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive does not have a pool.
Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have accessible units?
No, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive does not have accessible units.
Does 329 W CALLE MONTE VISTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 329 W CALLE MONTE VISTA Drive has units with dishwashers.
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