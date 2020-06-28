2657 E. Silk Oak Drive

Amenities
AFFORDABLE TEMPE CONDO AVAILABLE ON OCTOBER 1ST! - AFFORDABLE 1 BED 1 BATH TEMPE CONDO ON THE MESA BORDER COMING AVAILABLE. 2ND STORY UNIT, COVERED PARKING, NICE WOOD FLOORS, SPACIOUS BEDROOM, CEILING FANS, DINING AREA, NICE SIZE PANTRY, ON UNIVERSITY DRIVE, CLOSE TO 101, MESA RIVER VIEW AND TEMPE MARKET PLACE. ON BUS ROUTE AND 1/2 MILE FROM THE LIGHT-RAIL AND CUBS TRAINING FACILITIES!
FEES:
Lease Preparation - $195
Lease Administrative Monthly - 1%
Monthly Sales Tax - 1.8%
No Pets Allowed
(RLNE5146345)