All apartments in Tempe
Find more places like 2657 E. Silk Oak Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tempe, AZ
/
2657 E. Silk Oak Drive
Last updated October 22 2019 at 1:37 PM

2657 E. Silk Oak Drive

2657 East Silk Oak Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Tempe
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

2657 East Silk Oak Drive, Tempe, AZ 85281
Oaks

Amenities

hardwood floors
parking
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
hardwood floors
Property Amenities
parking
pool
AFFORDABLE TEMPE CONDO AVAILABLE ON OCTOBER 1ST! - AFFORDABLE 1 BED 1 BATH TEMPE CONDO ON THE MESA BORDER COMING AVAILABLE. 2ND STORY UNIT, COVERED PARKING, NICE WOOD FLOORS, SPACIOUS BEDROOM, CEILING FANS, DINING AREA, NICE SIZE PANTRY, ON UNIVERSITY DRIVE, CLOSE TO 101, MESA RIVER VIEW AND TEMPE MARKET PLACE. ON BUS ROUTE AND 1/2 MILE FROM THE LIGHT-RAIL AND CUBS TRAINING FACILITIES!

FEES:
Lease Preparation - $195
Lease Administrative Monthly - 1%
Monthly Sales Tax - 1.8%

No Pets Allowed

(RLNE5146345)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2657 E. Silk Oak Drive have any available units?
2657 E. Silk Oak Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 2657 E. Silk Oak Drive have?
Some of 2657 E. Silk Oak Drive's amenities include hardwood floors, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2657 E. Silk Oak Drive currently offering any rent specials?
2657 E. Silk Oak Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2657 E. Silk Oak Drive pet-friendly?
No, 2657 E. Silk Oak Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 2657 E. Silk Oak Drive offer parking?
Yes, 2657 E. Silk Oak Drive offers parking.
Does 2657 E. Silk Oak Drive have units with washers and dryers?
No, 2657 E. Silk Oak Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2657 E. Silk Oak Drive have a pool?
Yes, 2657 E. Silk Oak Drive has a pool.
Does 2657 E. Silk Oak Drive have accessible units?
No, 2657 E. Silk Oak Drive does not have accessible units.
Does 2657 E. Silk Oak Drive have units with dishwashers?
No, 2657 E. Silk Oak Drive does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
Should You Cosign an Apartment Lease?
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Renting vs Buying an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Elliot's Crossing Apartments
7250 S Kyrene Rd
Tempe, AZ 85283
The Porter
1532 S Price Rd
Tempe, AZ 85281
1221 Broadway
1221 E Broadway Rd
Tempe, AZ 85282
Solara at Mill Avenue
3730 S Mill Ave
Tempe, AZ 85282
909 West
909 W Grove Pkwy
Tempe, AZ 85283
Villatree Apartments
1750 S Price Rd
Tempe, AZ 85281
The Cameron
2062 E. Cameron Way
Tempe, AZ 85281
Ten01
1001 E Playa Del Norte Dr
Tempe, AZ 85281

Similar Pages

Tempe 1 BedroomsTempe 2 Bedrooms
Tempe Apartments with ParkingTempe Pet Friendly Places
Tempe Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown TempeRiverside
SunsetHoldeman
North Tempe Indian BendHughes Acres

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeRio Salado College
GateWay Community CollegeMesa Community College
Paradise Valley Community College