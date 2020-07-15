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Tempe, AZ
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1411 E La Jolla Drive
Last updated July 18 2020 at 10:10 AM

1411 E La Jolla Drive

1411 East La Jolla Drive · No Longer Available
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Location

1411 East La Jolla Drive, Tempe, AZ 85282

Amenities

patio / balcony
pool
ceiling fan
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
pool
Nice, Spacious Home In Tempe with a POOL! - A WONDERFUL 3 BE/2 BATH, HOME. A GREAT OPEN FLOOR PLAN IS IDEAL FOR FAMILY AND ENTERTAINING. THE HOME HAS EXCELLLENT CARPET, NEW BATHROOM FAUCETS AND TOILETS, COPPER PLUMBING, A VERY NICE L-SHAPED BLOCK FIREPLACE, A NEW PREMIUM DUAL-PANE SLIDING DOOR TO AN EXPANSIVE COVERED PATIO WHICH OVERLOOKS THE LARGE, INVITING POOL. ALSO FEATURED ARE CEILING FANS THROUGHOUT, A SOLAR WATER SYSTEM, AND RAIN GUTTERS. IN THE BACKYARD ARE 3 HUGE CITRUS TREES PROVIDING MUCH FRUIT AND SHADE. THE NEIGHBORHOOD ALSO IS HOME TO 3 GREAT ELEMENTARY, MIDDLE, AND HIGH SCHOOLS, AS WELL AS SEVERAL K-8 RELIGIOUS SCHOOLS. SHOPPING, MEDICAL OFFICES AND OTHER SERVICES ARE WITHIN A FEW BLOCKS, AND A MAJOR HOSPITAL IS WITHIN 2 MILES! THE 101 FREEWAY AND US 60 HIGHWAY ARE WITHIN MINUTES. EVERYTHING IS CONVENIENT!!

(RLNE5902771)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1411 E La Jolla Drive have any available units?
1411 E La Jolla Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1411 E La Jolla Drive have?
Some of 1411 E La Jolla Drive's amenities include patio / balcony, pool, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1411 E La Jolla Drive currently offering any rent specials?
1411 E La Jolla Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1411 E La Jolla Drive pet-friendly?
No, 1411 E La Jolla Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1411 E La Jolla Drive offer parking?
No, 1411 E La Jolla Drive does not offer parking.
Does 1411 E La Jolla Drive have units with washers and dryers?
No, 1411 E La Jolla Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1411 E La Jolla Drive have a pool?
Yes, 1411 E La Jolla Drive has a pool.
Does 1411 E La Jolla Drive have accessible units?
No, 1411 E La Jolla Drive does not have accessible units.
Does 1411 E La Jolla Drive have units with dishwashers?
No, 1411 E La Jolla Drive does not have units with dishwashers.
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