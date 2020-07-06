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Tempe, AZ
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1123 E PALMCROFT Drive
Last updated June 5 2020 at 5:10 PM

1123 E PALMCROFT Drive

1123 East Palmcroft Drive · No Longer Available
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Location

1123 East Palmcroft Drive, Tempe, AZ 85282
Hughes Acres

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
pool
key fob access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1123 E PALMCROFT Drive have any available units?
1123 E PALMCROFT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1123 E PALMCROFT Drive have?
Some of 1123 E PALMCROFT Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1123 E PALMCROFT Drive currently offering any rent specials?
1123 E PALMCROFT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1123 E PALMCROFT Drive pet-friendly?
No, 1123 E PALMCROFT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1123 E PALMCROFT Drive offer parking?
No, 1123 E PALMCROFT Drive does not offer parking.
Does 1123 E PALMCROFT Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1123 E PALMCROFT Drive offers units with in unit laundry.
Does 1123 E PALMCROFT Drive have a pool?
Yes, 1123 E PALMCROFT Drive has a pool.
Does 1123 E PALMCROFT Drive have accessible units?
No, 1123 E PALMCROFT Drive does not have accessible units.
Does 1123 E PALMCROFT Drive have units with dishwashers?
Yes, 1123 E PALMCROFT Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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How much should you be paying for rent?

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