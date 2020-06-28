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Surprise, AZ
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15916 W SMOKEY Drive
Last updated October 3 2019 at 7:21 AM

15916 W SMOKEY Drive

15916 West Smokey Drive · No Longer Available
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Location

15916 West Smokey Drive, Surprise, AZ 85374
Mountain Vista Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15916 W SMOKEY Drive have any available units?
15916 W SMOKEY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15916 W SMOKEY Drive have?
Some of 15916 W SMOKEY Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15916 W SMOKEY Drive currently offering any rent specials?
15916 W SMOKEY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15916 W SMOKEY Drive pet-friendly?
No, 15916 W SMOKEY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 15916 W SMOKEY Drive offer parking?
Yes, 15916 W SMOKEY Drive offers parking.
Does 15916 W SMOKEY Drive have units with washers and dryers?
No, 15916 W SMOKEY Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15916 W SMOKEY Drive have a pool?
No, 15916 W SMOKEY Drive does not have a pool.
Does 15916 W SMOKEY Drive have accessible units?
No, 15916 W SMOKEY Drive does not have accessible units.
Does 15916 W SMOKEY Drive have units with dishwashers?
Yes, 15916 W SMOKEY Drive has units with dishwashers.
Does 15916 W SMOKEY Drive have units with air conditioning?
No, 15916 W SMOKEY Drive does not have units with air conditioning.
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