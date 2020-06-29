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Surprise, AZ
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15421 W GELDING Drive
Last updated December 16 2019 at 7:48 AM

15421 W GELDING Drive

15421 West Gelding Drive · No Longer Available
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Location

15421 West Gelding Drive, Surprise, AZ 85379
Countryside

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15421 W GELDING Drive have any available units?
15421 W GELDING Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15421 W GELDING Drive have?
Some of 15421 W GELDING Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15421 W GELDING Drive currently offering any rent specials?
15421 W GELDING Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15421 W GELDING Drive pet-friendly?
No, 15421 W GELDING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 15421 W GELDING Drive offer parking?
Yes, 15421 W GELDING Drive offers parking.
Does 15421 W GELDING Drive have units with washers and dryers?
No, 15421 W GELDING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15421 W GELDING Drive have a pool?
No, 15421 W GELDING Drive does not have a pool.
Does 15421 W GELDING Drive have accessible units?
No, 15421 W GELDING Drive does not have accessible units.
Does 15421 W GELDING Drive have units with dishwashers?
Yes, 15421 W GELDING Drive has units with dishwashers.
Does 15421 W GELDING Drive have units with air conditioning?
No, 15421 W GELDING Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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