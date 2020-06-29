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Surprise, AZ
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14873 N 147TH Drive
Last updated October 29 2019 at 7:45 AM

14873 N 147TH Drive

14873 North 147th Drive · No Longer Available
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Location

14873 North 147th Drive, Surprise, AZ 85379
Ashton Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
SUPER-CLEAN, 3 BD, 2 BATH HOME~SEPARATE LIVING RM OR FORMAL DINING RM~FAMILY GREATROOM w/BREAKFAST ROOM ~QUAINT-COZY KITCHEN w/ALL APPLIANCES INCL.~DESIGNER-TWO-TONED PAINT, CERAMIC TILE & CARPET IN-ALL-THE-RIGHT PLACES~PROFESSIONALLY LANDSCAPED DESERT FRONT w/GRASS DESERT-MIX BACKYARD~ASHTON RANCH COMMUNITY FEATURES 3 POOLS, WALKING PATHS, PLAY AREAS~10+++ DID YOU SEE THE PRICE! LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED**Requirements 600 score, 3 times-rent-monthly income, 12 mos. good-rental history, NO evictions, NO negative background**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14873 N 147TH Drive have any available units?
14873 N 147TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 14873 N 147TH Drive have?
Some of 14873 N 147TH Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14873 N 147TH Drive currently offering any rent specials?
14873 N 147TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 14873 N 147TH Drive pet-friendly?
No, 14873 N 147TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 14873 N 147TH Drive offer parking?
Yes, 14873 N 147TH Drive offers parking.
Does 14873 N 147TH Drive have units with washers and dryers?
No, 14873 N 147TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 14873 N 147TH Drive have a pool?
Yes, 14873 N 147TH Drive has a pool.
Does 14873 N 147TH Drive have accessible units?
No, 14873 N 147TH Drive does not have accessible units.
Does 14873 N 147TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 14873 N 147TH Drive has units with dishwashers.
Does 14873 N 147TH Drive have units with air conditioning?
No, 14873 N 147TH Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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