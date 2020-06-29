14873 N 147TH Drive

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SUPER-CLEAN, 3 BD, 2 BATH HOME~SEPARATE LIVING RM OR FORMAL DINING RM~FAMILY GREATROOM w/BREAKFAST ROOM ~QUAINT-COZY KITCHEN w/ALL APPLIANCES INCL.~DESIGNER-TWO-TONED PAINT, CERAMIC TILE & CARPET IN-ALL-THE-RIGHT PLACES~PROFESSIONALLY LANDSCAPED DESERT FRONT w/GRASS DESERT-MIX BACKYARD~ASHTON RANCH COMMUNITY FEATURES 3 POOLS, WALKING PATHS, PLAY AREAS~10+++ DID YOU SEE THE PRICE! LANDSCAPE MAINTENANCE INCLUDED**Requirements 600 score, 3 times-rent-monthly income, 12 mos. good-rental history, NO evictions, NO negative background**