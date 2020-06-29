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Surprise, AZ
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14591 W CROCUS Drive
Last updated April 29 2020 at 5:10 AM

14591 W CROCUS Drive

14591 West Crocus Drive · No Longer Available
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Location

14591 West Crocus Drive, Surprise, AZ 85379
Royal Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
**Move-in SPECIAL** April-July 2020 rent is $1435 per mo. + tax~OPEN-CONCEPT-SPLIT FLOOR PLAN w/HUGE MASTER-SUITE ***SPACIOUS BACKYARD w/STORAGE-SHED & LUSH ARTIFICIAL-LOW-MAINTENANCE TURF***HUGE EAT-IN KITCHEN w/GRANITE LOOK COUNTERS & ALL APPLIANCES INCLUDED***DOUBLE-VANITY IN MASTER SUITE BATHROOM w/SEPARATE TUB/SHOWER & LARGE WALK-IN CLOSET~SECONDARY BEDROOMS ARE SPACIOUS & OPEN DEN CAN BE HOME-OFFICE OR PLAYROOM~LARGE INDOOR LAUNDRY, SOFT-WATER SYSTEM and MORE! GREAT NEIGHBORHOOD w/WALKING TRAILS & PARKS~THIS ONE WON'T LAST 10++

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14591 W CROCUS Drive have any available units?
14591 W CROCUS Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 14591 W CROCUS Drive have?
Some of 14591 W CROCUS Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14591 W CROCUS Drive currently offering any rent specials?
14591 W CROCUS Drive is not currently offering any rent specials.
Is 14591 W CROCUS Drive pet-friendly?
No, 14591 W CROCUS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 14591 W CROCUS Drive offer parking?
Yes, 14591 W CROCUS Drive offers parking.
Does 14591 W CROCUS Drive have units with washers and dryers?
No, 14591 W CROCUS Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 14591 W CROCUS Drive have a pool?
No, 14591 W CROCUS Drive does not have a pool.
Does 14591 W CROCUS Drive have accessible units?
No, 14591 W CROCUS Drive does not have accessible units.
Does 14591 W CROCUS Drive have units with dishwashers?
Yes, 14591 W CROCUS Drive has units with dishwashers.
Does 14591 W CROCUS Drive have units with air conditioning?
No, 14591 W CROCUS Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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