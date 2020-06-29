14591 W CROCUS Drive

Amenities
**Move-in SPECIAL** April-July 2020 rent is $1435 per mo. + tax~OPEN-CONCEPT-SPLIT FLOOR PLAN w/HUGE MASTER-SUITE ***SPACIOUS BACKYARD w/STORAGE-SHED & LUSH ARTIFICIAL-LOW-MAINTENANCE TURF***HUGE EAT-IN KITCHEN w/GRANITE LOOK COUNTERS & ALL APPLIANCES INCLUDED***DOUBLE-VANITY IN MASTER SUITE BATHROOM w/SEPARATE TUB/SHOWER & LARGE WALK-IN CLOSET~SECONDARY BEDROOMS ARE SPACIOUS & OPEN DEN CAN BE HOME-OFFICE OR PLAYROOM~LARGE INDOOR LAUNDRY, SOFT-WATER SYSTEM and MORE! GREAT NEIGHBORHOOD w/WALKING TRAILS & PARKS~THIS ONE WON'T LAST 10++