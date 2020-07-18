13831 W COUNTRY GABLES Drive

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3 BD + DEN, 2 BATH GREAT-ROOM-SPLIT-FLOOR-PLAN~2' FAUX-WOOD BLINDS throughout~ KITCHEN w/GLASS-BLOCK accents & BAR-TOP COUNTER-TOP~FORMAL BREAKFAST-NOOK w/BAY-WINDOW, UPGRADED STONE-LIKE laminate counters, UPGRADED BISQUE-APPLIANCES~14' CERAMIC-TILE IN ALL-THE-RIGHT-PLACES~NEWER CUSTOM TWO-TONED PAINT~NEWER PLUSH-CARPETING~MASTER BD has HUGE WALK-IN CLOSET w/ON-SUITE~SECONDARY BDS ARE GOOD-SIZE w/ADJACENT FULL-BATH~4 ft. EXTENDED 2 CAR GARAGE~SECURITY SYSTEM & MOTION DETECTORS PRE-WIRED~PRIVATE-LOT ADJACENT TO COMMUNITY COMMON PARK-AREA~DESERT FRONTYARD & DESERT/GRASS-MIX BACKYARD LANDSCAPE~