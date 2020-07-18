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Surprise, AZ
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13831 W COUNTRY GABLES Drive
Last updated March 22 2019 at 3:56 AM

13831 W COUNTRY GABLES Drive

13831 West Country Gables Drive · No Longer Available
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Location

13831 West Country Gables Drive, Surprise, AZ 85379
Litchfield Manor

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
3 BD + DEN, 2 BATH GREAT-ROOM-SPLIT-FLOOR-PLAN~2' FAUX-WOOD BLINDS throughout~ KITCHEN w/GLASS-BLOCK accents & BAR-TOP COUNTER-TOP~FORMAL BREAKFAST-NOOK w/BAY-WINDOW, UPGRADED STONE-LIKE laminate counters, UPGRADED BISQUE-APPLIANCES~14' CERAMIC-TILE IN ALL-THE-RIGHT-PLACES~NEWER CUSTOM TWO-TONED PAINT~NEWER PLUSH-CARPETING~MASTER BD has HUGE WALK-IN CLOSET w/ON-SUITE~SECONDARY BDS ARE GOOD-SIZE w/ADJACENT FULL-BATH~4 ft. EXTENDED 2 CAR GARAGE~SECURITY SYSTEM & MOTION DETECTORS PRE-WIRED~PRIVATE-LOT ADJACENT TO COMMUNITY COMMON PARK-AREA~DESERT FRONTYARD & DESERT/GRASS-MIX BACKYARD LANDSCAPE~

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have any available units?
13831 W COUNTRY GABLES Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have?
Some of 13831 W COUNTRY GABLES Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13831 W COUNTRY GABLES Drive currently offering any rent specials?
13831 W COUNTRY GABLES Drive is not currently offering any rent specials.
Is 13831 W COUNTRY GABLES Drive pet-friendly?
No, 13831 W COUNTRY GABLES Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive offer parking?
Yes, 13831 W COUNTRY GABLES Drive offers parking.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have units with washers and dryers?
No, 13831 W COUNTRY GABLES Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have a pool?
No, 13831 W COUNTRY GABLES Drive does not have a pool.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have accessible units?
No, 13831 W COUNTRY GABLES Drive does not have accessible units.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have units with dishwashers?
Yes, 13831 W COUNTRY GABLES Drive has units with dishwashers.
Does 13831 W COUNTRY GABLES Drive have units with air conditioning?
No, 13831 W COUNTRY GABLES Drive does not have units with air conditioning.
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