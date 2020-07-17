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Sedona, AZ
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115 Linda Vista
Last updated July 15 2020 at 7:07 PM

115 Linda Vista

115 Linda Vista · (928) 282-9533
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Location

115 Linda Vista, Sedona, AZ 86336

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 115 Linda Vista · Avail. now

$3,850

3 Bed · 2.5 Bath · 2745 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
HOUSE - WEST SEDONA - GATED COMMUNITY - THIS BEAUTIFUL HOME IS LOCATED IN THE DESIRABLE GATED COMMUNITY OF FOOTHILLS SOUTH. BACKS TO NATIONAL FOREST LAND WHILE ALSO BEING VERY CONVENIENT TO ALL THE WEST SEDONA AMENITIES.
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No Cats Allowed

(RLNE5874734)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 115 Linda Vista have any available units?
115 Linda Vista has a unit available for $3,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 115 Linda Vista have?
Some of 115 Linda Vista's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 115 Linda Vista currently offering any rent specials?
115 Linda Vista is not currently offering any rent specials.
Is 115 Linda Vista pet-friendly?
Yes, 115 Linda Vista is pet friendly.
Does 115 Linda Vista offer parking?
Yes, 115 Linda Vista offers parking.
Does 115 Linda Vista have units with washers and dryers?
No, 115 Linda Vista does not offer units with in unit laundry.
Does 115 Linda Vista have a pool?
No, 115 Linda Vista does not have a pool.
Does 115 Linda Vista have accessible units?
No, 115 Linda Vista does not have accessible units.
Does 115 Linda Vista have units with dishwashers?
No, 115 Linda Vista does not have units with dishwashers.
Does 115 Linda Vista have units with air conditioning?
No, 115 Linda Vista does not have units with air conditioning.
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