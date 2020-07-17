115 Linda Vista

Amenities
HOUSE - WEST SEDONA - GATED COMMUNITY - THIS BEAUTIFUL HOME IS LOCATED IN THE DESIRABLE GATED COMMUNITY OF FOOTHILLS SOUTH. BACKS TO NATIONAL FOREST LAND WHILE ALSO BEING VERY CONVENIENT TO ALL THE WEST SEDONA AMENITIES.
LOTS OF FLEXIBLE LIVING SPACE. LARGE KITCHEN WITH BREAKFAST NOOK, PLENTY OF CABINETS, PANTRY, BUILT IN DESK AND DIRECT ACCESS TO LARGE REAR PATIO WITH VIEWS.
MASTER BEDROOM WITH BREAKFAST PATIO, WALK-IN CLOSET, BATHROOM WITH DOUBLE SINKS, JETTED TUB AND SEPARATE SHOWER.
SPLIT FLOOR PLAN WITH TWO ADDITIONAL BEDROOMS, ANOTHER FULL BATH, HALF BATH, LAUNDRY ROOM AND 2 CAR GARAGE.
A SPECIAL FEATURE IS THE ROOFTOP OBSERVATION DECK - GREAT FOR MORNING MEDITATION OR STARGAZING. THIS WELL MAINTAINED HOME WON'T LAST LONG. PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING.
No Cats Allowed
(RLNE5874734)