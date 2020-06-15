All apartments in Scottsdale
Find more places like Scottsdale Mission.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
Scottsdale Mission
Last updated June 15 2020 at 3:51 AM

Scottsdale Mission

11260 N 92nd St · (602) 619-3551
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

11260 N 92nd St, Scottsdale, AZ 85260

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1025 · Avail. now

$3,200

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1298 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
furnished
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
BEAUTIFUL FURNISHED 2 BDR CONDO. TASTEFULLY DECORATED BY A PROFESSIONAL DESIGNER. UPDATED COMFORTABLE FURNITURE. FIREPLACE. FLAT SCREEN TV IN THE LIVING ROOM. COVERED PATIO FACES THE SOUTH FOR THE WINTER SUN.BREAKFAST BAR,MASTER BEDROOM HAS KING SIZE BED. DOUBLE SINKS IN THE BATHROOM, WALK IN LARGE CLOSET. ACROSS THE ST. FROM THE SCOTTSDALE SHEA NORTH HOSPITAL.CLOSE TO MAYO HOSPITAL,VIRGINIA CANCER PIPER GOLF, RESTAURANTS,101 FREEWAY, CASINO. RENTED 5-22-31 -8-31-2020 AND 1-15-2010-4-15-2021

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Scottsdale Mission have any available units?
Scottsdale Mission has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does Scottsdale Mission have?
Some of Scottsdale Mission's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is Scottsdale Mission currently offering any rent specials?
Scottsdale Mission isn't currently offering any rent specials.
Is Scottsdale Mission pet-friendly?
No, Scottsdale Mission is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does Scottsdale Mission offer parking?
No, Scottsdale Mission does not offer parking.
Does Scottsdale Mission have units with washers and dryers?
No, Scottsdale Mission does not offer units with in unit laundry.
Does Scottsdale Mission have a pool?
No, Scottsdale Mission does not have a pool.
Does Scottsdale Mission have accessible units?
No, Scottsdale Mission does not have accessible units.
Does Scottsdale Mission have units with dishwashers?
Yes, Scottsdale Mission has units with dishwashers.
Have a question for Scottsdale Mission?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Camden San Paloma
6980 E Sahuaro Dr
Scottsdale, AZ 85254
Inspiration at Frank Lloyd Wright
15600 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
The Tomscot
3015 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85251
Camden San Marcos
9595 E Thunderbird Rd
Scottsdale, AZ 85260
Scottsdale Horizon Apartment Homes
9259 E Raintree Dr
Scottsdale, AZ 85260
Morningside
7709 E Glenrosa Ave
Scottsdale, AZ 85251
Camden Foothills
18245 N Pima Rd
Scottsdale, AZ 85255
The Griffin Apartments
3234 North Scottsdale Road
Scottsdale, AZ 85251

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity