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9711 E MOUNTAIN VIEW Road
Last updated October 19 2019 at 7:19 AM

9711 E MOUNTAIN VIEW Road

9711 East Mountain View Road · No Longer Available
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Location

9711 East Mountain View Road, Scottsdale, AZ 85258
Scottsdale Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have any available units?
9711 E MOUNTAIN VIEW Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have?
Some of 9711 E MOUNTAIN VIEW Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9711 E MOUNTAIN VIEW Road currently offering any rent specials?
9711 E MOUNTAIN VIEW Road is not currently offering any rent specials.
Is 9711 E MOUNTAIN VIEW Road pet-friendly?
No, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road offer parking?
No, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road does not offer parking.
Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have units with washers and dryers?
No, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road does not offer units with in unit laundry.
Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have a pool?
Yes, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road has a pool.
Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have accessible units?
No, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road does not have accessible units.
Does 9711 E MOUNTAIN VIEW Road have units with dishwashers?
Yes, 9711 E MOUNTAIN VIEW Road has units with dishwashers.
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