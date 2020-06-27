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9027 E ASTER Drive
Last updated August 13 2019 at 11:28 PM

9027 E ASTER Drive

9027 East Aster Drive · No Longer Available
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Location

9027 East Aster Drive, Scottsdale, AZ 85260

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9027 E ASTER Drive have any available units?
9027 E ASTER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9027 E ASTER Drive have?
Some of 9027 E ASTER Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9027 E ASTER Drive currently offering any rent specials?
9027 E ASTER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9027 E ASTER Drive pet-friendly?
No, 9027 E ASTER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9027 E ASTER Drive offer parking?
Yes, 9027 E ASTER Drive offers parking.
Does 9027 E ASTER Drive have units with washers and dryers?
No, 9027 E ASTER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9027 E ASTER Drive have a pool?
Yes, 9027 E ASTER Drive has a pool.
Does 9027 E ASTER Drive have accessible units?
No, 9027 E ASTER Drive does not have accessible units.
Does 9027 E ASTER Drive have units with dishwashers?
Yes, 9027 E ASTER Drive has units with dishwashers.
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