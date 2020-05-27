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Scottsdale, AZ
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7820 E CAMELBACK Road
Last updated October 7 2019 at 7:07 AM

7820 E CAMELBACK Road

7820 East Camelback Road · No Longer Available
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Location

7820 East Camelback Road, Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Shadows

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
business center
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
hot tub
internet access
tennis court
FURNISHED OR UNFURNISHED, YOUR CHOICE ❤️ THIS UNIT HAS BEEN COMPLETELY REMODELED AND UP TO DATE, IT IS LOCATED IN THE COMMUNITY NEXT TO ALL OF THE AMENITIES. GOLF, TENNIS,3 HEATED POOLS, BBQ'S, SPA'S, ART ROOM, CERAMIC ROOM, HIS AND HERS GYM, WOODSHOP ROOM, LOUNGE WITH HAPPY HOURS, POOL TABLES, PING PONG, BUSINESS CENTER, ALL AMENITIES AND UTILITIES AND WIFI INCLUDED. FULLY FURNISHED BEAUTIFULLY, ONE BEDROOM AND AN OFFICE. JUST A FEW BLOCKS FROM OLD TOWN, YOU CAN WALK. WE ALSO HAVE A COMMUNITY BUS ON MONDAY,WEDNESDAY AND FRIDAY TO TAKE YOU SHOPPING. ALSO, HAVE A STOP OUT FRONT FOR FREE SCOTTDALE TROLLEY. PROPERTY AVAILABLE NOVEMBER 1ST, 2019.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7820 E CAMELBACK Road have any available units?
7820 E CAMELBACK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7820 E CAMELBACK Road have?
Some of 7820 E CAMELBACK Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7820 E CAMELBACK Road currently offering any rent specials?
7820 E CAMELBACK Road is not currently offering any rent specials.
Is 7820 E CAMELBACK Road pet-friendly?
No, 7820 E CAMELBACK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7820 E CAMELBACK Road offer parking?
Yes, 7820 E CAMELBACK Road offers parking.
Does 7820 E CAMELBACK Road have units with washers and dryers?
No, 7820 E CAMELBACK Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7820 E CAMELBACK Road have a pool?
Yes, 7820 E CAMELBACK Road has a pool.
Does 7820 E CAMELBACK Road have accessible units?
No, 7820 E CAMELBACK Road does not have accessible units.
Does 7820 E CAMELBACK Road have units with dishwashers?
Yes, 7820 E CAMELBACK Road has units with dishwashers.
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