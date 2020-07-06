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Scottsdale, AZ
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7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive
Last updated June 10 2019 at 2:07 AM

7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive

7348 North via Camello Del Norte · No Longer Available
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Location

7348 North via Camello Del Norte, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
FURNISHED UNIT. WONDERFUL LOCATION WITH NORTH FACING BALCONY LOOKING OUT TO THE MCCORMICK RANCH GOLF COURSE. CENTRALLY LOCATED IN THE HEART OF MCCORMICK RANCH. VAULTED CEILINGS WITH LOTS OF NATURAL LIGHTING, FIREPLACE, REMODELED KITCHEN AND BATHROOMS, LARGE 2 CAR DETACHED GARAGE, MULTIPLE COMMUNITY POOLS AND A CLUB HOUSE, LIBRARY AND EXERCISE ROOM, CLOSE TO AMENITIES SUCH AS SHOPPING, DINING, BIKE PATHS...ALL THIS ADDS TO THE FABULOUS LOCATION OF THIS GREAT PROPERTY!! OFF-SEASON RATE DOES NOT INCLUDE UTILITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have any available units?
7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have?
Some of 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive currently offering any rent specials?
7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive pet-friendly?
No, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive offer parking?
Yes, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive offers parking.
Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have units with washers and dryers?
No, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have a pool?
Yes, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive has a pool.
Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have accessible units?
No, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive does not have accessible units.
Does 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive have units with dishwashers?
Yes, 7348 N VIA CAMELLO DEL NORTE Drive has units with dishwashers.
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