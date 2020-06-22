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Scottsdale, AZ
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7347 E SUNSET SKY Circle
Last updated January 5 2020 at 2:05 PM

7347 E SUNSET SKY Circle

7347 East Sunset Sky Circle · No Longer Available
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Location

7347 East Sunset Sky Circle, Scottsdale, AZ 85266
Winfield

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
fire pit
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
garage
hot tub
tennis court
COMFY 2BDRM+DEN/OFFICE, 2-FULL BATHS,GREAT ROOM w/GAS FIREPL & HUGE EAT-IN KTCHEN w/CORIAN COUNTERS,GAS RANGE,BRKFAST BAR,DBL OVENS-LOTS OF CABINETS,DRAWERS+PANTRY. MSTR BDRM SPLIT-BATH W/DBL SINKS,SEP.TUB &SHWR, WALK-IN CLOSET. DEN LOCATED OFF GREAT RM W/BACKYARD VIEWS. LAUNDRY RM w/CABINETS. YARD W/BLT-IN GAS BBQ & FIREPIT & BOTH COVR'D & OPEN PATIOS w/DESERT LANDSCAPE, GAS BBQ & FIREPIT. CEILING FANS,SHUTTERS & BLINDS T/O,TILE IN ALL AREAS-XCEPT BDRMS. LGE 2-CAR GARAGE w/BLT-IN CABINETS. FRONT LANDSCAPE INCLD IN H.O.A. COMM.CLUBHSE Approx. 13,500SF w/EXERCISE RM,LOCKER RMS,HTD.POOL,HTD SPA,BBQ'S,CAFE, BILLIARDS. TENNIS CTS & smaller CLUBHSE/MTG RM. HIKING/BIKING TRAILS NO CATS, NO BIRDS.ALSO AVAIL FOR SALE-Seller may carry.Tenant pays $75 one time fee for Clubhouse & facilities u

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7347 E SUNSET SKY Circle have any available units?
7347 E SUNSET SKY Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7347 E SUNSET SKY Circle have?
Some of 7347 E SUNSET SKY Circle's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7347 E SUNSET SKY Circle currently offering any rent specials?
7347 E SUNSET SKY Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 7347 E SUNSET SKY Circle pet-friendly?
No, 7347 E SUNSET SKY Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7347 E SUNSET SKY Circle offer parking?
Yes, 7347 E SUNSET SKY Circle does offer parking.
Does 7347 E SUNSET SKY Circle have units with washers and dryers?
No, 7347 E SUNSET SKY Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 7347 E SUNSET SKY Circle have a pool?
Yes, 7347 E SUNSET SKY Circle has a pool.
Does 7347 E SUNSET SKY Circle have accessible units?
No, 7347 E SUNSET SKY Circle does not have accessible units.
Does 7347 E SUNSET SKY Circle have units with dishwashers?
Yes, 7347 E SUNSET SKY Circle has units with dishwashers.
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