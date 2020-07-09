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22349 N 76th Place
Last updated December 2 2019 at 11:52 PM

22349 N 76th Place

22349 North 76th Place · No Longer Available
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Location

22349 North 76th Place, Scottsdale, AZ 85255

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22349 N 76th Place have any available units?
22349 N 76th Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 22349 N 76th Place have?
Some of 22349 N 76th Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22349 N 76th Place currently offering any rent specials?
22349 N 76th Place is not currently offering any rent specials.
Is 22349 N 76th Place pet-friendly?
No, 22349 N 76th Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 22349 N 76th Place offer parking?
Yes, 22349 N 76th Place offers parking.
Does 22349 N 76th Place have units with washers and dryers?
No, 22349 N 76th Place does not offer units with in unit laundry.
Does 22349 N 76th Place have a pool?
Yes, 22349 N 76th Place has a pool.
Does 22349 N 76th Place have accessible units?
No, 22349 N 76th Place does not have accessible units.
Does 22349 N 76th Place have units with dishwashers?
Yes, 22349 N 76th Place has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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