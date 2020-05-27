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16801 N 94th Street
Last updated June 8 2020 at 11:30 PM

16801 N 94th Street

16801 North 94th Street · (480) 558-1295
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Location

16801 North 94th Street, Scottsdale, AZ 85260

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1048 · Avail. now

$2,200

Click to see floorplan

1 Bed · 2 Bath · 1119 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
hot tub
fireplace
microwave
Unit Amenities
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16801 N 94th Street have any available units?
16801 N 94th Street has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 16801 N 94th Street have?
Some of 16801 N 94th Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16801 N 94th Street currently offering any rent specials?
16801 N 94th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 16801 N 94th Street pet-friendly?
No, 16801 N 94th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 16801 N 94th Street offer parking?
No, 16801 N 94th Street does not offer parking.
Does 16801 N 94th Street have units with washers and dryers?
No, 16801 N 94th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 16801 N 94th Street have a pool?
Yes, 16801 N 94th Street has a pool.
Does 16801 N 94th Street have accessible units?
No, 16801 N 94th Street does not have accessible units.
Does 16801 N 94th Street have units with dishwashers?
Yes, 16801 N 94th Street has units with dishwashers.
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