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Scottsdale, AZ
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11139 E YUCCA Street
Last updated September 26 2019 at 11:46 PM

11139 E YUCCA Street

11139 East Yucca Street · No Longer Available
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Location

11139 East Yucca Street, Scottsdale, AZ 85259

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
NO ADMIN FEE ON LEASE OR ADDITIONAL MUNICIPAL MONTHLY FEES!!! BEAUTIFUL CLEAN 2 BEDROOMS 2 BATH TOWNHOUSE IN NORTH SCOTTSDALE WITH A LARGE MASTER BEDROOM, A STEP DOWN SHOWER, AN EAT IN AREA IN THE KITCHEN, GREAT ROOM WITH 3 SKYLIGHTS AND A FIREPLACE, BRAND NEW CARPET THROUGH THE ENTIRE HOME, A COURT YARD, A COZY PATIO, 2 CAR GARAGE AND A COMMUNITY POOL RIGHT AROUND THE CORNER. MINUTES TO SHOPPING, LOOP 101, PARKS & SCHOOLS. KITCHEN CABINETS WILL BE PAINTED WHITE AND CABINET UNDER SINK WILL BE REPLACED. RENTAL INSURANCE IS REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11139 E YUCCA Street have any available units?
11139 E YUCCA Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 11139 E YUCCA Street have?
Some of 11139 E YUCCA Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11139 E YUCCA Street currently offering any rent specials?
11139 E YUCCA Street is not currently offering any rent specials.
Is 11139 E YUCCA Street pet-friendly?
No, 11139 E YUCCA Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 11139 E YUCCA Street offer parking?
Yes, 11139 E YUCCA Street offers parking.
Does 11139 E YUCCA Street have units with washers and dryers?
No, 11139 E YUCCA Street does not offer units with in unit laundry.
Does 11139 E YUCCA Street have a pool?
Yes, 11139 E YUCCA Street has a pool.
Does 11139 E YUCCA Street have accessible units?
No, 11139 E YUCCA Street does not have accessible units.
Does 11139 E YUCCA Street have units with dishwashers?
Yes, 11139 E YUCCA Street has units with dishwashers.
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