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Scottsdale, AZ
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10853 E PALOMINO Road
Last updated September 20 2019 at 7:45 AM

10853 E PALOMINO Road

10853 East Palomino Road · No Longer Available
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Location

10853 East Palomino Road, Scottsdale, AZ 85259
Scottsdale Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
courtyard
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
SINGLE STORY, 4 BEDROOM HOME WITH 3 CAR GARAGE, POOL AND SPA. PRIVATE COURTYARD LEADS TO FRONT DOOR. TILE AND WOOD FLOORS IN LIVING AREAS, CARPET IN BEDROOMS. LARGE WINDOWS IN GREAT ROOM AND MASTER BEDROOM LOOK OUT ON BEAUTIFUL LANDSCAPED BACK YARD AND POOL. CEILING FANS THROUGHOUT. KITCHEN WITH SS APPLIANCES, GAS RANGE, ISLAND, BREAKFAST NOOK. MASTER BATHROOM HAS DOUBLE SINKS, WALK-IN CLOSET, GARDEN TUB, WALK-IN SHOWER WITH DUAL SHOWER HEADS, PRIVATE TOILET AREA WITH BIDET. GARAGE HAS BUILT IN CABINETS FOR STORAGE. SMALL DOG UNDER 30 LBS WILL BE CONSIDERED. INCOME REQUIREMENT: NET TAKE HOME PAY 3 X RENT = $9600 MONTH. TENANT TO RESEARCH ALL INFO DEEMED IMPORTANT. NO COSIGNERS. INTERCOM DOES NOT WORK AND WILL NOT BE REPAIRED OR REPLACED. SECURITY SYSTEM NOT CONNECTED AND WILL NOT BE CONNECTED BY OWNERS. FOUR PIECE PATIO FURNITURE IN BACK YARD ARE FOR TENANTS US AND NOT TO BE REMOVED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10853 E PALOMINO Road have any available units?
10853 E PALOMINO Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10853 E PALOMINO Road have?
Some of 10853 E PALOMINO Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10853 E PALOMINO Road currently offering any rent specials?
10853 E PALOMINO Road is not currently offering any rent specials.
Is 10853 E PALOMINO Road pet-friendly?
Yes, 10853 E PALOMINO Road is pet friendly.
Does 10853 E PALOMINO Road offer parking?
Yes, 10853 E PALOMINO Road offers parking.
Does 10853 E PALOMINO Road have units with washers and dryers?
No, 10853 E PALOMINO Road does not offer units with in unit laundry.
Does 10853 E PALOMINO Road have a pool?
Yes, 10853 E PALOMINO Road has a pool.
Does 10853 E PALOMINO Road have accessible units?
No, 10853 E PALOMINO Road does not have accessible units.
Does 10853 E PALOMINO Road have units with dishwashers?
Yes, 10853 E PALOMINO Road has units with dishwashers.
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