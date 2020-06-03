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Scottsdale, AZ
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10238 E BLANCHE Drive
Last updated March 30 2019 at 5:33 PM

10238 E BLANCHE Drive

10238 East Blanche Drive · No Longer Available
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Location

10238 East Blanche Drive, Scottsdale, AZ 85255

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
volleyball court
FOUR BEDROOM, SINGLE LEVEL HOME LOCATED ON CUL-DE-SAC STREET, INTERIOR FEATURES INCLUDE: NEW GRANITE, (ADDED AFTER PIC) OAK CABINETS, GAS STOVE, REFRIG, CENTER ISLAND W/BREAKFAST BAR, WASHER/DRYER, CERAMIC TILE FLOORING IN ALL THE RIGHT PLACES, SEPARATE FAMILY AND LIVING RM. PRIVATE BACKYARD W/STORAGE SHED. FRESH PAINT. HOME OFFERS A WATER SOFTENER LOOP IN GARAGE & R/O. WALKING DISTANCE TO DESERT CANYON SCHOOLS AND COMMUNITY REC CENTER W/HEATED POOL, SPA, TENNIS, BASKETBALL, VOLLEYBALL, AQUATIC CENTER AND NEW ARABIAN LIBRARY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10238 E BLANCHE Drive have any available units?
10238 E BLANCHE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10238 E BLANCHE Drive have?
Some of 10238 E BLANCHE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10238 E BLANCHE Drive currently offering any rent specials?
10238 E BLANCHE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 10238 E BLANCHE Drive pet-friendly?
No, 10238 E BLANCHE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 10238 E BLANCHE Drive offer parking?
Yes, 10238 E BLANCHE Drive does offer parking.
Does 10238 E BLANCHE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 10238 E BLANCHE Drive offers units with in unit laundry.
Does 10238 E BLANCHE Drive have a pool?
Yes, 10238 E BLANCHE Drive has a pool.
Does 10238 E BLANCHE Drive have accessible units?
No, 10238 E BLANCHE Drive does not have accessible units.
Does 10238 E BLANCHE Drive have units with dishwashers?
Yes, 10238 E BLANCHE Drive has units with dishwashers.
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