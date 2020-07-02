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Queen Creek, AZ
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22761 S 215TH Street
Last updated December 16 2019 at 12:07 AM

22761 S 215TH Street

22761 South 215th Street · No Longer Available
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Location

22761 South 215th Street, Queen Creek, AZ 85142
The Villages at Queen Creek

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
gym
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
media room
tennis court
THIS HOME IS 4 BEDROOM 2 BATH 2 CAR GARAGE ON THE GOLF COURSE. THE SECOND BATHROOM IS A JACK AND JILL STYLE. THE MASTER BEDROOM HAS A BAY WINDOW AND WALK IN CLOSET. THE MASTER BATHROOM HAS A SEPARATE SHOWER, DOUBLE SINKS AND A SOAKING TUB. THE KITCHEN HAS NEWER STAINLESS STEEL APPLIANCES AND A PANTRY. THE GARAGE HAS AN EPOXY FLOOR. THE BACKYARD HAS A COVERED PATIO AND A GOLF COURSE VIEW WITH ROD IRON FENCE. THE COMMUNITY OFFERS BIKING/WALKING PATHS, CHILDREN'S PLAYGROUND, CLUBHOUSE/REC ROOM, TENNIS COURTS, MEDIA ROOM, HEATED POOL, WORKOUT FACILITY AND GOLF COURSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22761 S 215TH Street have any available units?
22761 S 215TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 22761 S 215TH Street have?
Some of 22761 S 215TH Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22761 S 215TH Street currently offering any rent specials?
22761 S 215TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 22761 S 215TH Street pet-friendly?
No, 22761 S 215TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 22761 S 215TH Street offer parking?
Yes, 22761 S 215TH Street offers parking.
Does 22761 S 215TH Street have units with washers and dryers?
No, 22761 S 215TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 22761 S 215TH Street have a pool?
Yes, 22761 S 215TH Street has a pool.
Does 22761 S 215TH Street have accessible units?
No, 22761 S 215TH Street does not have accessible units.
Does 22761 S 215TH Street have units with dishwashers?
Yes, 22761 S 215TH Street has units with dishwashers.
Does 22761 S 215TH Street have units with air conditioning?
No, 22761 S 215TH Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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