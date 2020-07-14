All apartments in Queen Creek
Find more places like 22572 E PECAN Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Queen Creek, AZ
/
22572 E PECAN Court
Last updated July 3 2020 at 2:16 PM

22572 E PECAN Court

22572 East Pecan Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Queen Creek
See all
Apartments with Washer-Dryers
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Balconies
See all
2 Bedrooms
See all

Location

22572 East Pecan Court, Queen Creek, AZ 85142
La Sentiero

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
FOR LEASE: A RARE '5-YEAR NEW' 3000+SF ONE STORY HOME ON A BIGGER CUL-DE-SAC LOT AT LA SENTIERO!! LOCATED NEXT TO GREENBELTS WITH ONLY 1 ADJACENT NEIGHBOR PROVIDING PLENTY OF ROOM TO BREATHE! IT BOASTS 4 BEDS AND 3.5 BATHS, A HUGE KITCHEN WITH A BIG GRANITE ISLAND, HUGE LIVING, DINING AND FAMILY ROOMS PLUS AN OFFICE! THE MASTER BED/BATH IS AMAZING WITH HIS/HERS CLOSETS, HIS/HERS GRANITE SINKS, A GARDEN TUB AND A SHOWER! A SMALLER 2ND MASTER SUITE IS LOCATED ON THE OTHER SIDE OF THE HOUSE. THE HOME IS COMPLIMENTED WITH FRONT PORCH AND REAR PATIO TO WIND DOWN AND RELAX! CEILING FANS THRU OUT PLUS SUN SCREENS TO KEEP IT COOLER IN SUMMER TIME. FULLY LANDSCAPED SIDE AND BACK YARDS. A FRIDGE, WASHER/DRYER ARE INCLUDED WITH THE LEASE. COME TAKE A LOOK AND BE THE ONE TO MAKE IT YOUR NEXT HOME! FOR THOSE WHO PREFER SHORTER TERM LEASES OR IF YOU ARE AWAITING FOR YOUR NEWLY BUILT HOME BEING CONSTRUCTED. THIS PROPERTY IS AVAILABLE FOR A 3-MONTH LEASE FOR $3300/MONTH, A 6-MONTH LEASE FOR $3000/MONTH. PLEASE TEXT JIMMY THE LISTING AGENT AT 602-633-4248 FOR ANY FURTHER DETAILS OR QUESTIONS!! THANK YOU!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22572 E PECAN Court have any available units?
22572 E PECAN Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queen Creek, AZ.
What amenities does 22572 E PECAN Court have?
Some of 22572 E PECAN Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22572 E PECAN Court currently offering any rent specials?
22572 E PECAN Court is not currently offering any rent specials.
Is 22572 E PECAN Court pet-friendly?
No, 22572 E PECAN Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queen Creek.
Does 22572 E PECAN Court offer parking?
Yes, 22572 E PECAN Court offers parking.
Does 22572 E PECAN Court have units with washers and dryers?
Yes, 22572 E PECAN Court offers units with in unit laundry.
Does 22572 E PECAN Court have a pool?
No, 22572 E PECAN Court does not have a pool.
Does 22572 E PECAN Court have accessible units?
No, 22572 E PECAN Court does not have accessible units.
Does 22572 E PECAN Court have units with dishwashers?
Yes, 22572 E PECAN Court has units with dishwashers.
Does 22572 E PECAN Court have units with air conditioning?
No, 22572 E PECAN Court does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
9 Tips to Get Cheaper Rent
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Town Center Apartments
22280 S 209th Way
Queen Creek, AZ 85142
Avilla Victoria
20450 E Ocotillo Rd
Queen Creek, AZ 85142
Village Greens of Queen Creek
21565 East Village Loop Road N
Queen Creek, AZ 85142

Similar Pages

Queen Creek 1 BedroomsQueen Creek 2 Bedrooms
Queen Creek 2 Bedrooms, 2 BathroomsQueen Creek Apartments with Balconies
Queen Creek Apartments with Washer-DryersPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZAvondale, AZGoodyear, AZ
Casa Grande, AZMarana, AZFountain Hills, AZSun City, AZApache Junction, AZFlorence, AZAnthem, AZTolleson, AZLitchfield Park, AZMaricopa, AZ
San Tan Valley, AZCoolidge, AZSun City West, AZRed Rock, AZSun Lakes, AZCave Creek, AZParadise Valley, AZCarefree, AZEl Mirage, AZGold Canyon, AZ

Nearby Neighborhoods

The Villages At Queen Creek

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College